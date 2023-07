Kita-App soll Zettelwirtschaft beenden

„Relativ leicht bedienbar": Kathrin Ferland, Leiterin der Kindertagesstätte Wiedenzhausen, stellte dem Gemeinderat die neue App vor. Informationen werden nicht an Dritte gegeben Speisepläne sehen und kranke Kinder abmelden

Die Zettelwirtschaft in den drei Kindertagestätten von Sulzemoos soll aufhören. Dafür wurde im Gemeinderat eine App vorgestellt, die alles kann, was nötig ist.

Sulzemoos – Was bisher über Aushänge, schriftliche Mitteilungen oder Telefonate läuft, soll im kommenden Kindergartenjahr digital werden. In den drei Kindertagesstätten der Gemeinde Sulzemoos wird dazu die App „Stay Informed“ eingeführt, um damit hauptsächlich die Kommunikation zwischen Eltern und den Kindergärten zu verbessern und vor allem auch zu beschleunigen.

In der einen Gruppe gibt es einen Krankheitsfall, in der anderen fehlt noch die Unterschrift der Eltern zur Teilnahme am Ausflug. Und dann steht das gemeinsame Sommerfest an. In einer Kindertagesstätte gibt es immer etwas zu besprechen, tagtäglich werden Informationen zwischen den Eltern und dem Kita-Personal ausgetauscht. Da die Digitalisierung Einzug in immer mehr Lebensbereiche hält, bleiben natürlich auch die kommunalen Kindertagesstätten nicht außen vor.

„Über Möglichkeiten zur Digitalisierung der Prozesse haben wir schon öfter im Gemeinderat, mit der Elternschaft und den Erzieherinnen diskutiert“, erklärte Bürgermeister Johannes Kneidl bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Da es viele verschiedene Lösungen auf dem Markt gebe, habe die Verwaltung das Projekt in die Hände der Leitungen der Kitas gegeben. „Herausgekommen ist eine sehr kostengünstige Lösung, die alles abdeckt, stabil läuft, und sie ist auch zukunftssicher“, so der Rathauschef.

Kathrin Ferland, Leiterin der Kindertagesstätte Wiedenzhausen, stellte die Ergebnisse vor. Da die Gemeinde bereits über eine Software zur Kindergartenverwaltung verfügt, habe man deren Funktionsumfang zunächst näher betrachtet. „Die vorhandene Software ist wunderbar, sie muss nur besser genutzt werden“, stellte Ferland fest. Jedoch gibt es ein Problem: „Das Programm kann nicht mit den Eltern kommunizieren.“ Die Kindergartenleitungen hätten sich schließlich aus den zahlreichen Apps, die es auf dem Markt gibt, für die App „Stay Informed“, die von einem Unternehmen in Freiburg entwickelt wurde, entschieden.

App bietet auch eine Chat-Möglichkeit an

„Die App ist sicher, die Server stehen in Deutschland, sie ist konform zur Datenschutzgrundverordnung, und die Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben“, erklärte Ferland. Die Eltern können sich die App über einen QR-Code herunterladen und müssen anschließend noch von der Kindergartenleitung freigeschaltet werden. Alle, die kein Smartphone besitzen, können über eine browser-basierte Web-App ohne Mehraufwand auf alle Informationen zugreifen.

Und das kann die App: Die Eltern erhalten Nachrichten, Termine und Abfragen kostenlos und ohne lästige Werbung direkt auf ihr Smartphone. „Wir können sehen, ob jemand eine Nachricht noch nicht gelesen hat und dann eine Push-Nachricht versenden oder denjenigen gezielt darauf ansprechen“, so Ferland.

Darüber hinaus können die Eltern ihren Nachwuchs jederzeit bei Krankheit abmelden und beispielsweise Speisepläne einsehen. Dokumente und Einverständniserklärungen können direkt mit dem Finger auf dem Smartphone unterzeichnet werden.

Die App bietet auch eine Chat-Funktion. Möglich sind Einzel-Chats zwischen der Kita und den Eltern sowie Gruppen-Chats. Dabei soll es auch eine eigene Gruppe für den Elternbeirat und für das Kita-Team geben. Zudem gibt es auch eine Pinnwand, auf der Dokumente digital ausgehängt werden können, die als Anhang einer Nachricht vielleicht untergehen würden.

„Die App ist außerdem relativ leicht bedienbar“, fügte Kathrin Ferland hinzu. Bürgermeister Johannes Kneidl zeigte sich begeistert: „Es ist genau das, was wir benötigen und bedeutet einen Riesenschritt nach vorne“, sagte er.

Alle Gemeinderäte teilten diese Auffassung und sprachen sich für die App aus. Matthias Aßenmacher regte an, zusätzlich im Eingangsbereich jeder Kindertagesstätte einen Bildschirm zu installieren, auf dem wichtige Informationen für die Eltern angezeigt werden. „Auch das können wir gerne machen“, versprach der Rathauschef. Eingeführt werden soll die neue App bereits im nächsten Kindergartenjahr ab dem 1. September.