WGO hofft auf zwei Mandate

Die Wählergemeinschaft Orthofen (WGO) hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März 2020 aufgestellt. 16 Frauen und Männer wurden nominiert und stellen sich zur Wahl.

Orthofen – Michael Fried, der bereits seit 2002 als Gemeinderat für seinen Heimatort und die Gemeinde Sulzemoos tätig ist, freute sich vor allem darüber, dass es sich bei einer Gesamteinwohnerzahl von gerade mal 180 Einwohnern überhaupt nicht schwierig gestaltet hatte, 16 Kandidaten für die kommende Wahl zu finden.

Auf der Liste finde sich eine gute Mischung von jüngeren und älteren Kandidaten, die sich auch jetzt schon aktiv im Gemeindeleben einbringen würden, hieß es bei der Nominierung. Immerhin ein Viertel der Kandidaten sind Frauen, was gerade in kleineren Ortschaften nicht so selbstverständlich ist.

Wunschziel der Wählergemeinschaft Orthofen ist es, dass im März zwei Kandidaten in den Gemeinderat gewählt werden, um die Interessen der Orthofer und der Gemeinde zu vertreten.

Fried will weitermachen. Der 55 Jahre alte Landwirt führt die Kandidatenliste an.

Die weiteren Plätze: 2. Martina Trout, 49 Jahre, Postzustellerin und Nebenerwerbslandwirtin, 3. Michael Birkmeier, 51 Jahre, Polizeibeamter, 4. Karl Moosrainer, 22 Jahre, Bankbetriebswirt, 5. Jessica Engelhardt, 22 Jahre, Industriekauffrau, 6. Martin Riepl, 62 Jahre, Bauleiter, 7. Simon Sedlmair, 32 Jahre, Landwirt, 8. Florian Reger, 37 Jahre, Betriebswirt, 9. Rudolf Albang, 51 Jahre, Beamter, 10. Manuela Reger, 39 Jahre, Kauffrau für Bürokommunikation, 11. Philipp Kube, 35 Jahre, Versuchstechniker, 12. Doris Albang, 51 Jahre, Imkerin, 13. Werner Moosrainer, 55 Jahre, Konstrukteur, 14. Josef Mertl, 61 Jahre, Polier, 15. Johannes Mühlthaler, 64 Jahre, Rentner, 16. Xaver Niedermeir, 68 Jahre, Rentner.

Britta Huber