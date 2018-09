Vier Sulzemooser Künstler stellen unter dem Motto kreARTiv ihre Werke im Schlossgut aus

Zum diesjährigen Apfelfest, das am 29. und 30. September in Sulzemoos stattfindet, haben sich vier heimische Künstler zusammengefunden und stellen unter dem Motto kreARTiv ab dem 28. September erstmals ihre Werke im Schlossgut aus.

Sulzemoos – Angelika Mutschall, Gudrun Kohout und Claudia Hof zeigen ihre ausdrucksstarken und kraftvollen Bilder. Ideal ergänzt werden sie durch Julian Frank, der mit seinen beeindruckenden Stuckarbeiten Licht und Schatten neu in Szene setzt.

Angelika Mutschall ist eine in der Gemeinde bekannte Malerin, die bereits zum zweiten Mal in ihrer Heimatgemeinde ausstellt. Angeregt durch ihre Reisen überträgt sie die dadurch gesammelten Eindrücke und Empfindungen mit Leidenschaft und Farbe in ihre Bilder.

Die Bilder von Gudrun Kohout, Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft, lassen dem Betrachter genügend Spielraum, seine Phantasie einfließen zu lassen. Die Gefühle und Empfindungen bei der Entstehung des Bildes sind ein wesentlicher Bestandteil des fertigen Werkes – seine Seele.

+ Die Künstlerinnen Angelika Mutschall, Gudrun Kohout und Claudia Hof (v.l.). © cst

Inspiriert durch Zeichnungen ihres Vaters hat Claudia Hof bereits in der Kindheit begonnen, ihre Helden dieser Zeit zu zeichnen. Ihre langjährige Erfahrung mit Aquarell spiegelt sich heute in ihren Bildern mit kräftigen Farben in Acryl und Kreide wider, die sie derzeit bevorzugt in der Welt der Tiere umsetzt.

Durch gute Lehrmeister wurde bei Julian Frank schon früh die Faszination zum Material und der Technik von Stuckarbeiten geweckt. Wie der Stuck fesselt ihn auch die Technik des Airbrush, die in manche seine Objekte mit einfließt.

Die Vernissage findet am Freitag, 28. September, um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Sulzemooser Schlossgutes (Hirschbergstraße 10a) statt. Zu sehen ist die Ausstellung auch im Rahmen des Apfelfestes am Samstag, 29. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 30. September, von 10 bis 17 Uhr. Dabei besteht die Möglichkeit, die Künstler kennenzulernen.

Christian Stangl