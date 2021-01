Kritik an Winterdienst und Spielplatz

Sulzemoos – Die Bürgerversammlungen in der Gemeinde Sulzemoos mussten im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden. Den Dialog mit den Bürgern wollte Bürgermeister Johannes Kneidl trotzdem nicht ganz abreißen lassen und bot ihnen an, Anliegen online oder schriftlich einzureichen. Einige Bürger haben die Möglichkeit genutzt. Jetzt hat sich der Gemeinderat damit befasst.

Fußgängerbrücke soll repariert werden

Erwin Salvermoser junior kritisierte den Zustand einer Fußgängerbrücke am Rohrbach in Wiedenzhausen. Sie solle laut Gemeinde seit zwei Jahren repariert werden und sei in einem gefährlichen Zustand. „Außerdem müsste sie aus meiner Sicht von der Gemeinde im Winter geräumt und gestreut werden wie jeder andere Gehweg auch“, so Salvermoser weiter.

Zudem beklagte er, dass zunehmend öffentlicher Raum statt des eigenen Grundstücks zum Parken genutzt wird. „Insbesondere Anhänger aber auch Fahrzeuge werden dauerhaft auf öffentlichem Grund geparkt. Die Dummen sind die Bürger, die auf dem eigenen Grund nach Lösungen suchen“, heißt es im Schreiben. Er schlug vor, eine dauerhafte Nutzung kostenpflichtig zu machen und pro Stellplatz 360 Euro zu kassieren. Die Überwachung könne dabei durch die Gemeinde erfolgen.

Bürgermeister Johannes Kneidl erklärte, dass das Räumen der Brücke im Arbeitsablauf der Gemeindearbeiter nicht machbar sei. „Ich würde mir wünschen, dass die Anlieger auch mal selbst räumen oder streuen“, so Kneidl.

Bezüglich des Bauzustandes hält er die Brücke für „in Ordnung“. Den Vorschlag für kostenpflichtige Stellplätze erachtet Kneidl als „nicht sinnvoll“. Jeder Bauträger müsse auf seinem Grund Stellplätze schaffen. Darüber hinaus sei eine Überwachung durch die Gemeinde teuer und nicht realisierbar. Er appellierte an alle, die Wohnhäuser bauen, freiwillig mehr Stellplätze zu schaffen.

Bürger ärgert sich über Dauerparker

Den Vorschlag von Vizebürgermeister Wolfgang Huber, die Dauerparker anzuschreiben, hält Kneidl für aussichtslos. „Der stellt dann sein Fahrzeug zehn Meter weiter weg, und damit hat er es bewegt“, fürchtet er. Die Gemeinderäte beschlossen einstimmig, dass das Stellplatz-Thema nicht weiterverfolgt werden soll.

Forderung nach besserer Infrastruktur

Anton Oberacher wollte wissen, ob die Infrastruktur in Nebenstraßen wie beispielsweise der Blumenstraße in Sulzemoos zukünftig mit Glasfaserkabel und einem Erdgasanschluss ausgebaut wird. Für beide Anliegen sieht Johannes Kneidl mittel- bis langfristig Perspektiven. „Wir haben bisher Förderprogramme zum Glasfaserausbau genutzt und möchten das auch weiterhin tun.“ Die Erdgasversorgung sei Sache der Erdgasbetreiber. Hier trete die Gemeinde nicht als Bauherr auf. „Sulzemoos und Wiedenzhausen werden sukzessive weiter ausgebaut werden“, glaubt Kneidl.

Zukunft des Niedermeyer-Hauses

Horst Rotter senior fragte, wie es mit dem früheren Niedermeyer-Haus in der Kirchstraße von Sulzemoos weitergeht. Das Gebäude ist Eigentum der Gemeinde und aus seiner Sicht ein „Schandfleck. Sollte man das verfallene Gebäude nicht bald abreißen, bevor es unter Denkmalschutz steht?“, fragte Rotter.

Zudem schlug er vor, den Teil des Friedhofs, der Eigentum der Gemeinde ist, an die Kirchenverwaltung zu übergeben, die dann die volle Verantwortung und entsprechende Vereinbarungen übernehmen müsste. Bei geteilten Eigentumsverhältnissen zwischen Gemeinde und Kirche könnte das „wegen der einen oder anderen Meinungsverschiedenheit zu Problemen führen“, findet Rotter. In seinem dritten Begehr bat er um die Aufstellung eines Schildes „Vorfahrt gewähren“ an der Abzweigung zwischen St.-Florians-Weg und Bogenrieder Straße, da dort die Vorfahrt nicht ganz klar geregelt ist.

Kneidl erklärte, dass Teile des früheren Niedermeyer-Hauses von der Gemeinde als Lager genutzt werden. Einen Abriss um „des Abreißens Willen“ lehnt er ab. „Die zukünftige Nutzung, die langfristig und sinnvoll sein soll, legen wir noch im Gemeinderat fest“, so Kneidl. Die Gefahr, dass das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird, sieht er nicht.

Hinsichtlich der Friedhöfe besteht nach Ansicht des Bürgermeisters kein Handlungsbedarf. Er verwies auf entsprechende Gestattungsverträge mit der Kirche. „Die Kirchen erheben Grabnutzungsgebühren und sind umkehrt für den Unterhalt und die Kosten des Friedhofs verantwortlich. Insofern ist das kein Problem, weil die Kirchen sich damit um den gesamten Friedhof kümmern“, stellte er fest. Das vorgeschlagene Verkehrsschild sei bestellt und werde bald installiert.

Verbesserungen am Spielplatz

Walther Thiel regte an, den Spielplatz in Wiedenzhausen nachzubessern, da er hinsichtlich der Spielgeräte in einem deutlich schlechteren Zustand wie die anderen Spielplätze in der Gemeinde sei. „Die Kritik ist zum Teil berechtigt“, gab Johannes Kneidl zu. Da heuer keine größeren Projekte anstehen, werde die Gemeinde bei den Spielplätzen, explizit in Wiedenzhausen, etwas in die Spielgeräte investieren.

Klagen über den Winterdienst

Georg und Rosa Niedermeir beklagten sich über den ihrer Ansicht nach unzureichenden Winterdienst in Orthofen. Während die im Außenbereich liegenden Mitbürger bestens vom Räum- und Streudienst bedient würden, werde die Ringstraße weder geräumt noch gestreut. „Auch die Aufstellung von Hinweisschildern für den eingeschränkten Winterdienst stellt uns nicht zufrieden“, heißt es im Schreiben. Durch diese Vorgehensweise fühle man sich als „Bürger zweiter Klasse“. Darüber hinaus kritisierten sie, dass der Geh- und Radweg zwischen Wiedenzhausen und Odelzhausen weder geräumt noch gestreut wird.

Beim Winterdienst gab Johannes Kneidl den Bauhofmitarbeitern Rückendeckung. „Der Winterdienst hängt davon ab, wie viel Schnee fällt und wann geräumt werden kann. Wir haben zudem nur eine begrenzte Manpower“, so Kneidl. Das Schild für eingeschränkten Winterdienst diene zur Sicherheit und Verdeutlichung. „Es ist aber keine Grundsatzphilosophie, dass nur Hauptstraßen geräumt werden und Nebenstraßen gar nicht“, betonte er.

Bestimmte Straßen werden aber priorisiert geräumt. Neben Haupt- und Ortsverbindungsstraßen sei eine Priorität dabei das Gefahrenpotenzial beispielsweise bei Hanglagen, was auf die Ringstraße nicht zutreffe. Insgesamt habe sich der gemeindliche Winterdienst bewährt, aber nicht immer könne jede Straße geräumt werden. Kneidl führte aus, dass für den Winterdienst beim Geh- und Radweg zwischen Wiedenzhausen und Odelzhausen der Staat als Eigentümer zuständig ist. „Wir können nur darauf hinweisen“, sagte er.

Christian Stangl