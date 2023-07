Bildhauer Jürgen Lingl präsentiert seine Werke in Sulzemoos: „Kunst, die Emotionen erzeugt“

Ausstellung im Rathaus Sulzemoos

International bekannter Bildhauer Jürgen Lingl präsentiert seine Werke in Sulzemoos

Sulzemoos – Motorsägen und Kunst – passt das eigentlich zusammen? Für den international renommierten Bildhauer Jürgen Lingl steht das außer Frage. Davon überzeugen kann sich jeder in der Ausstellung „Holz – Bronze – Papier“ im Rathaus von Sulzemoos, die jetzt im Rahmen einer Vernissage mit viel Prominenz aus Kultur und Politik eröffnet worden ist.

Die Gemeinde Sulzemoos gibt darin Einblicke in die Werke und das Schaffen des 51-jährigen Künstlers. Die Ausstellung ist ein repräsentativer Querschnitt durch die vorherrschenden Arbeitsweisen des Bildhauers. Sie zeigt 40 Holzplastiken, Bronzeskulpturen, aber auch Zeichnungen überwiegend aus diesem Jahr. Das zentrale Thema ist das Tierreich und dabei insbesondere Raubtiere, da dürfen Löwenkopf, Panther und Wolf nicht fehlen.

+ Bei der Eröffnung: Bürgermeister Johannes Kneidl (links) und Künstler Jürgen Lingl (rechts) an der Skulptur „Junger Löwe“. © cst

„Mir liegt der Tierschutz am Herzen, und meine Intention ist, dem Tier gerecht zu werden und das Tierantlitz würdig zu gestalten. Als Bildhauer ist man immer auf der Suche nach dem Meisterwerk“, erklärt Lingl, der seit 1999 in Frankreich lebt und international gefragt ist.

Seine Werke sind in Galerien in Frankreich, Belgien, Holland und Luxemburg zu sehen. Sie befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen Europas, der USA und Kanada, Singapur, Hongkong, Russland und Australien. Schon in jungen Jahren interessierte sich Lingl für Kunst – er zeichnete und malte alles, was er sah: Tiere, Menschen, Gebäude, Landschaften.

Nach seinem Pflichtdienst in Schönbrunn widmete sich Jürgen Lingl unter dem Meister Hans-Joachim Seitfudem ganz der Holzskulptur. Seitdem ist die Motorsäge sein liebstes Arbeitsinstrument, das er wie kaum ein Zweiter meistert, wenn man die Feinheit der Arbeiten betrachtet. Seine Holzkreationen sind so präzise und lebensecht, dass man kaum glauben kann, dass sie mit solch groben und rauen Werkzeugen geschaffen wurden. „Was der Impressionist mit dem Pinsel kreiert, schaffe ich mit der Kettensäge. Man kann mit ihr im Raum arbeiten wie mit Zeichenstift auf Papier. Die Säge hat das Schnelle und Skizzenhafte, auch in den Spuren, die sie hinterlässt“, erklärt Jürgen Lingl.

Auf bestimmte Konventionen will sich der Künstler nicht festlegen lassen: „Ich habe mich über die Arroganz mancher geärgert, die es nicht zulassen wollen, dass es neben der offiziellen Kunst noch andere Richtungen gibt und so für diese kaum noch Platz ist. Ich mache das, worauf ich Lust habe und lasse es kommen, wie es kommt“, so Lingl.

So sind in der Ausstellung auch einige Bronze-Skulpturen zu sehen, die aus einem Ton-Modell entstanden sind, ebenso Zeichnungen, die Lingl während des Corona-Lockdowns angefertigt hat, da er in dieser Zeit wieder das Bedürfnis verspürte, zu zeichnen. Jürgen Lingl bezeichnet das als „Brainstorming auf Papier“, betont aber, dass es sich nicht um Vorzeichnungen für Skulpturen handelt, obwohl er im Nachgang zum Teil durchaus eine Umsetzung als Skulptur in Erwägung gezogen habe. „Am Zeichnen gefällt mir die Freiheit, ohne genauen Plan loszulegen und der geringe Materialwiderstand des Papiers.“

Sehr gefreut hat sich Jürgen Lingl, selbst zweifacher Vater, darüber, dass seine Kunst auch Kinder anspricht. So kam, kurz nachdem die Ausstellung aufgebaut war, ein Kind ins Rathaus und wollte den Bronze-Wolf, der im Außenbereich aufgestellt ist, kaufen. „Es gibt kein schöneres Kompliment für einen Künstler“, ist er sich sicher.

Bei der Vernissage auf dem Rathausvorplatz, zu der Prominenz aus Kultur, Kunst und Politik sowie einige Bürger geladen waren, bezeichnete Bürgermeister Johannes Kneidl die Werke von Jürgen Lingl als „Kunst, die man sich gerne anschaut, die gefällt und die Emotionen erzeugt.“ Auf den ersten Blick handle es sich um eine interpretationsfreie Kunst. „Wenn man jedoch genauer hinschaut, gibt es auch nach Jahren immer wieder etwas Neues zu entdecken - sei es im Ausdruck der Tiere, den Holzgeruch oder am Sockel.“, so der Rathauschef.

Nach der offiziellen Eröffnung hatten alle Gäste bei einem Rundgang mit dem Künstler die Gelegenheit, mit Jürgen Lingl ins Gespräch zu kommen und Fragen zu diskutieren.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten Monika Ketterl und Dr. Sebastian Ketterl, die mit steirischer Harmonika und Klarinette Volksmusikstücke zum Besten gaben.

Die Ausstellung im Rathaus von Sulzemoos, Kirchstraße 3, ist noch bis Sonntag, 30. Juli, zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Außerdem erscheint anlässlich dieser Ausstellung unter dem gleichnamigen Titel ein 264-seitiger Kunstband, der im Buch- und Schreibwarenhandel oder direkt über die Gemeinde Sulzemoos käuflich erworben werden kann (ISBN 978-3-00-075434-0).

Christian Stangl