Ökostrom im Zehnerpack: Hochmoderner E-Ladepark am Pendlerparkplatz an der A 8 eröffnet

Der neue E-Ladepark an der A 8 bei Sulzemoos wurde mit viel politischer Prominenz eröffnet (von links): Kreisrätin Stephanie Burgmaier, Landrat Stefan Löwl, der Sulzemooser Bürgermeister Johannes Kneidl, der Erdweger Bürgermeister Christian Blatt, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath und ESB-Geschäftsführer Marcus Böske. © cst

Immer mehr E-Autos sind auf Deutschlands Straßen unterwegs. Eine ausreichend gute Ladeinfrastruktur wird daher immer wichtiger. Jetzt ist in Sulzemoos am Pendlerparkplatz an der A 8 ein hochmoderner E-Ladepark eröffnet worden.

Sulzemoos ‒ „Das Projekt konnte in Rekordzeit umgesetzt werden“, freute sich der Sulzemooser Bürgermeister Johannes Kneidl bei der Eröffnung. Denn vor nur einem Jahr hat die Gemeinde Sulzemoos mit der Planung der Einrichtung verschiedener E-Lademöglichkeiten im Gemeindebereich begonnen.

„Trotz einer guten ÖPNV-Anbindung sind wir im ländlichen Raum auf das Auto angewiesen“, findet Kneidl. Da es nicht die ureigenste Aufgabe einer Kommune ist, sich um E-Mobilität zu kümmern, holte der Rathauschef mit dem regionalen Energieversorger Energie Südbayern (ESB) einen Experten ins Haus, der über große Erfahrung im Aufbau und Betreiben von E-Ladeinfrastruktur verfügt.

Der Standort am Pendlerparkplatz direkt an der A 8 erschien in jeder Hinsicht geeignet für die Vorstellungen der Gemeinde. Die komplette Realisierung des Parks übernahm die ESB, ebenso liegt der künftige Betrieb in der Zuständigkeit des Unternehmens. Kneidl spricht von einer „tollen und konstruktiven Zusammenarbeit“.

In wenigen Monaten entstand ein hochmoderner E-Ladepark. Finanziell unterstützt wurde das Vorhaben aus dem Fördertopf der Bayern Innovativ GmbH. An vier Schnellladepunkten mit je bis zu 300 Kilowatt, zwei Schnellladepunkten mit je bis zu 150 Kilowatt und vier Normalladepunkten mit je bis zu 22 Kilowatt können E-Fahrzeugnutzer ab sofort grünen Strom aus 100 Prozent Wasserkraft tanken.

Eine Ladesäule verfügt zudem über einen barrierefreien Zugang. Dort ist nicht nur das Display niedriger angebracht und somit gut erreichbar, auch vor der Säule haben Rollstuhlfahrer viel Platz.

„Einen E-Ladepark direkt neben der A 8 aufzubauen, war für uns ein ganz besonderes Projekt“, erklärte Marcus Böske, ESB-Geschäftsführer, und hob die „fokussierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten“ hervor. Nur dann seien solche Vorhaben in kurzer Zeit realisierbar.

Landrat Löwl: Auf dem Land „kann individuelle Mobilität nicht abgeschafft werden“

Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath lobte das Projekt: „Ohne Ladeparks wie diesen kann die Verkehrswende nicht gelingen.“ Eine gute Infrastruktur, die E-Mobilität gewährleiste, sei eine ganz wichtige Voraussetzung für den Umstieg von Verbrennungs- auf Elektromotoren und leiste einen großen Beitrag zum Klimaschutz.

Ins gleiche Horn stieß Landrat Stefan Löwl: „Im ländlichen Bereich kann die individuelle Mobilität nicht abgeschafft werden“, stellte er fest. Daher sei es wichtig, eine Antriebswende zu schaffen. Dazu leiste der Ladepark einen großen Beitrag.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung präsentierten drei regionale Autohäuser verschiedenste E-Fahrzeugmodelle, und die Besucher konnten sich vor Ort ein Bild über die große Bandbreite der aktuellen Möglichkeiten machen.

Nach Ansicht von Johannes Kneidl hat der Parkplatz „noch Potenzial nach oben“. Vorgesehen ist, dass die Ladeinsel noch überdacht wird und dass eine Photovoltaikanlage auf dem Dach Strom für die Ladesäulen produziert. Kneidl hält auch die Errichtung kleiner Boxen, in denen E-Bikes geladen und gesichert gegen Diebstahl abgestellt werden können, für denkbar. Christian Stangl

