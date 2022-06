Mitgliederzahl steigt: „Starke Leistung!“

Sulzemoos – Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sulzemoos hat Vereinsvorstand Roland Hüttner auf die Aktivitäten des 125 Mitglieder zählenden Vereins im vergangenen Jahr zurückgeblickt. „Einige Veranstaltungen konnten im letzten Jahr coronabedingt leider nicht stattfinden, aber völlig eingeschlafen ist das Vereinsleben zum Glück trotzdem nicht“, sagte Hüttner vor rund 40 Vereinsmitgliedern, die sich in die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses eingefunden und zuvor mit Gulasch gestärkt hatten.

Nachdem es die Regelungen zuließen, fand im August ein Grillfest statt, das auf große Resonanz stieß. Außerdem besuchten die Feuerwehrleute den Biergartenbetrieb auf der Thoma-Wiese, quasi als Ersatz für den üblichen Volksfestbesuch. Am Tag der Deutschen Einheit veranstaltete der Verein wieder einen Flohmarkt auf dem Gelände des Schlossgutes. Dabei zeigte sich Roland Hüttner mit den Besucher- und Verkäuferzahlen recht zufrieden. „Es zeigt sich immer wieder, dass der Flohmarkt gut ankommt“, stellte er fest. Darüber hinaus wurden von den aktiven Feuerwehrleuten über 280 Stunden in Verschönerungs- und Renovierungsmaßnahmen des Feuerwehrgerätehauses investiert. Der Verein leistete hierzu einen finanziellen Beitrag.

14 Neue kamen während Corona dazu

Positives konnte der Vereinschef auch hinsichtlich der Mitgliederentwicklung verkünden. Während bei anderen Vereinen die Mitgliederzahlen in der Corona-Zeit geschrumpft sind, stiegen sie bei der Feuerwehr Sulzemoos von 111 im Jahr 2019 auf aktuell 125 an. „Das ist eine starke Leistung“, sagte er auch in Richtung der Kommandanten.

Kassier Karl Werthmüller gab nach dem Rückblick die wichtigsten Buchungen des abgelaufenen Jahres und den Kassenstand bekannt. Die Kassenprüfer Johann Stangl und Johann Höchtl bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Zu guter Letzt bedankte sich Vorsitzender Roland Hüttner bei der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit.