Tödlicher Unfall: Motorradfahrer (36) stirbt noch am Unfallort

Bei dem Zusammenstoß fingen das Motorrad und der Kleintransporter Feuer. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle sei nen Verletzungen erlag.

Sulzemoos

Ein 36-jähriger Mann ist bei einem Unfall am Donnerstagabend bei Sulzemoos gestorben. Der Motorradfahrer wurde nach Angaben der Polizei von de m Fahrer eines Kleintransporters übersehen.

Sulzemoos – Im Buchwald bei Bogenried hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mensch ums Leben kam. An der Kreuzung, an der die Staatsstraße 2051 zwischen Wiedenzhausen und Altstetten auf die Staatsstraße 2054 nach Sulzemoos abzweigt, ein Motorrad und der Kleintransporter eines Betriebes für Rohr- und Kanalreinigung kollidiert.

Gegen 17.30 Uhr war der Kleintransporterfahrer, ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg, auf der Staatsstraße 2051 in Richtung Wiedenzhausen unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2054 wollte er in diese nach links einbiegen, um weiter in Richtung Sulzemoos zu fahren. Hierbei übersah er aus bisher nicht geklärter Ursache einen auf der Staatstraße 2051 von Wiedenzhausen kommenden 36-jährigen Kradfahrer, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte. Infolge dessen kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge.

Bei dem Zusammenstoß gerieten beiden Fahrzeuge in Vollbrand und mussten von der Feuerwehr Sulzemoos gelöscht werden. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass Ersthelfer und der Rettungsdienst noch vor Ort begannen, den Mann wiederzubeleben. Trotz aller Bemühungen erlag das Opfer seinen Verletzungen.

Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Zur Unfallermittlung wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Straßen in dem betroffenen Bereich waren mehrere Stunden gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sulzemoos, Welshofen und Wiedenzhausen sowie der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber.