Den 60. erlebte Josef Kraut nicht mehr: Beliebter und bekannter Einsbacher nach schwerer Krankheit gestorben

Fußball-Legende Klaus Augenthaler (l.) und der Bayerische Fußballverband hatten Josef Krauts (3. v. l.) Engagement vor wenigen Wochen mit einer Urkunde gewürdigt. Auch die Gemeinde Sulzemoos, der Musikverein Einsbach sowie der Landkreis Dachau hatten dem Einsbacher immer wieder ihren Respekt gezollt. © Halmel

Josef Kraut war ein Unikat: gesellig, lebensfroh, überall bekannt ‒ und ein Kämpfer! 13 Jahre lang hatte er mit einem Spenderherz gelebt. Jetzt ist der Einsbacher wenige Wochen vor seinem 60. Geburtstag gestorben.

Einsbach – Die Lücke, die Josef Kraut hinterlässt, ist riesengroß: Bei seiner Frau Conny Kraut-Heiß, seiner ganzen Familie, den vielen Freunden, Bekannten und Vereinskameraden. Kraut war sehr engagiert in Einsbach und darüber hinaus.

„Sepp war immer jemand, auf den man sich verlassen konnte“, sagt Johannes Kneidl, Bürgermeister der Gemeinde Sulzemoos. „Er war beliebt bei allen Leuten und immer da, wenn jemand was gebraucht hat.“ 20 Jahre lang war Kraut Vorsitzender des Musikvereins Einsbach, auch das mehrtägige Gründungsfest zum 25-jährigen Vereinsjubiläum fiel in diese Zeit. „Er hat den Verein sicherlich stark geprägt durch sein Engagement“, sagt Kneidl, der nach ihm 2015 den Vereinsvorsitz übernommen hat. Für seinen Einsatz wurde Josef Kraut zum Ehrenmitglied des Musikvereins ernannt.

Außerdem gestaltete Josef Kraut 24 Jahre lang im Sulzemooser Gemeinderat für die Freie Wählergemeinschaft Einsbach das Gemeindeleben mit. Bei der Kommunalwahl 2020 trat er nicht mehr an, er wollte etwas kürzer treten. Für sein Wirken im Gemeinderat wurde er 2020 mit der Ehrennadel in Gold der Gemeinde Sulzemoos geehrt. Erst im April bekam er außerdem von Landrat Stefan Löwl die kommunale Dankurkunde überreicht.

Besonders am Herzen lag Josef Kraut zudem der SC Oberweikertshofen im Kreis Fürstenfeldbruck: Mit großem Einsatz und viel Leidenschaft engagierte er sich als Vorsitzender des Vereins. „Wir verlieren mit Sepp Kraut nicht nur eine große Führungsperson und einen unermüdlichen Organisator und Arbeiter, sondern auch einen guten Freund“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Uli Bergmann bei einer Gedenkminute im Stadion. Erst kürzlich war Kraut für sein jahrzehntelanges Wirken in verschiedenen Funktionen im Verein vom Bayerischen Fußballverband geehrt worden.

Seit 13 Jahren mit Spenderherz gelebt

Beruflich war Kraut viele Jahre lang im Verkauf von Coca Cola tätig – und auch dort hatte er viele Kontakte und Freundschaften im Landkreis und weit darüber hinaus geknüpft. Über 400 Gäste waren 2012 zum Hochzeitsfest von Josef Kraut und Conny Kraut-Heiß eingeladen. Sie feierten nicht nur das Brautpaar, sondern auch die Rettung von Josef Kraut. Dieser hatte 2011 einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Sein Herz arbeitete nicht mehr richtig, nur eine Transplantation konnte sein Leben retten.

Jeder Fünfte stirbt, sagte ein Arzt damals zu ihm, als er, mit Schläuchen im Bauch an ein Kunstherz angeschlossen, im Krankenhaus lag. „Dann bin ich eben der Dritte“, erwiderte Kraut. Aufgeben? Das kam nie in Frage.

Noch als er in der Klinik gegen den Tod kämpfte, heiratete er seine geliebte Conny. Auch in dieser schweren Zeit hatte er sich immer seinen Optimismus bewahrt. Josef Kraut hatte Glück: Nach einer langen Zeit des Hoffens und Bangens war im Herbst 2011 ein passendes Spenderherz gefunden. Der Einsbacher erholte sich gut von der Operation, bereits Weihnachten feierte er damals wieder zu Hause.

Sein „Dahoam“ war ein altes Bauernhaus aus dem Jahr 1641, das er von seinem Großvater geerbt hatte. Dabei wollte er das Haus eigentlich abreißen. Doch es stand unter Denkmalschutz, der Antrag wurde nicht genehmigt. Jahrelang kämpfte er für den Abriss – bis er sich von der Sanierung überzeugen ließ. Heute erstrahlt es wieder im alten Glanz: Die gemütliche Stube, die kleinen Fenster, der Holzboden –Kraut hatte sich in sein Haus verliebt.

Im März 2022 kam der nächste Schock: Josef Kraut hatte einen Tumor. Aufgeben? Das kam wieder nicht in Frage. Zunächst sah es auch so aus, als könnte er die Krankheit gut überwinden. Noch bis vor einigen Wochen waren alle sehr optimistisch – doch der Krebs war stärker.

Josef Kraut wird am Montag, 14. August, beigesetzt. Die Beerdigung findet um 10 Uhr in der Kirche St. Margareta in Einsbach statt. Für den Trauergottesdienst kommt Pfarrer Paul Hauser extra nach Einsbach. Der Sterberosenkranz ist am Sonntag, 13. August, um 18.30 Uhr in St. Margareta. cla

