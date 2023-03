Das Ende einer Odyssee: Neuer Standort der EBS-Förderschule in Sulzemoos wird besiegelt

Unterzeichnung der Absichtserklärung: Landrat Stefan Löwl, Fürstenfeldbrucks stellvertretende Landrätin Martina Drechsler, Bürgermeister Johannes Kneidl, Albert Herbst, Schul- und ÖPNV-Sachgebietsleiter, Markus Holl vom Franziskuswerks (v.l.). © CST

Die Zukunft der Dr.-Elisabeth-Bamberger-Schule ist gesichert: Die Förderschule, die seit 2016 provisorisch in einem Containerbau in Hebertshausen untergebracht ist, soll ab dem Schuljahr 2027/28 in Sulzemoos am Sportgelände ein neues Zuhause finden. Die siebenjährige Standortsuche findet ein Ende.

Sulzemoos – Mit ihren Unterschriften ist die Zukunft der Dr.-Elisabeth-Bamberger-Schule (EBS) besiegelt worden: Markus Holl, Geschäftsführer des Franziskuswerks, Landrat Stefan Löwl und der Sulzemooser Bürgermeister Johannes Kneidl unterzeichneten am Mittwoch im Sulzemooser Rathaus eine Absichtserklärung und brachten damit den Neubau der EBS am Gelände des SV Sulzemoos weiter voran. Damit findet die siebenjährige Standortsuche doch noch ein gutes Ende.

EBS-Förderschule findet nach Containerlösung neue Heimat im Sulzemoos

Ende 2015 hatte der Verein Kinderschutz München als langjähriger Träger der Förderschule angekündigt, die Verantwortung für die Schule wie auch den Standort Karlsfeld aufgeben zu wollen. Kinder und Pädagogen standen vor einer unsicheren Zukunft. Ab dem Schuljahr 2016/17 übernahm das Franziskuswerk Schönbrunn (FWS) die Trägerschaft, die Schule fand in Hebertshausen ein provisorisches Zuhause in Containern. Doch spätestens seit 2019 war klar, dass die Schule nicht auf Dauer in Hebertshausen bleiben kann (wir berichteten). Landrat Stefan Löwl richtete bei der Bürgermeisterbesprechung am 1. Februar 2021 einen Appell an alle Bürgermeister, der beim Sulzemooser Bürgermeister Johannes Kneidl Gehör fand.

Die Förderschule Die Dr.-Elisabeth-Bamberger-Schule (EBS) ist ein staatlich anerkanntes privates Förderzentrum mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Die Schule unterrichtet in den Klassenstufen 1 bis 9. Die Schulfamilie umfasst rund 67 Schüler, Sonderschullehrer sowie Fachlehrer, Heilpädagogen, Sozialpädagogen und psychologische Fachdienste. Die Schule ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer sozial-emotionalen Entwicklung einer sonderpädagogischen Förderung und heilpädagogischen Betreuung bedürfen. Ziel der Arbeit mit den jungen Menschen ist es, ein Sozial- und Lernverhalten aufzubauen und zu festigen, das ihnen eine selbstbewusste und selbstständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Ziel ist außerdem die Rückschulung in die Regelschule und das Erreichen eines Schulabschlusses. cst

Von der Idee bis zur Entscheidung

Die Vision der Schule am Standort Sulzemoos war bereits im November 2020 bei einem Telefonat zwischen Kneidl und Albert Herbst, Schul- und ÖPNV-Sachgebietsleiter im Landratsamt Dachau, geboren worden, wie Herbst berichtete. Es folgten Abstimmungsgespräche und eine Ortsbesichtigung, Beschlüsse des Schul- und Kreisausschusses der Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck, die Kosten der EBS mitzufinanzieren. Im Oktober 2022 gab der Sulzemooser Gemeinderat grünes Licht für die Ansiedlung der EBS, im Januar dieses Jahres folgte die notarielle Beurkundung über den notwendigen Grundstückserwerb.

„Wir als Gemeinde haben uns mit der Entscheidung Zeit gelassen“, erklärte Kneidl. Zum einen musste die Grundstücksfrage geklärt werden, und zum anderen wollte sich der Gemeinderat in Hebertshausen vor Ort ein Bild von den Schülern machen. Als „Gänsehautmoment“ beschrieb Kneidl die Aussage eines Schülers in der neunten Klasse, der trotz 90-minütiger Anfahrt aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck dankbar sei, dass er die Schule besuchen darf.

Stimmen: „Wir haben in unserem Schulsystem sonst wenige Chancen!“ Rainer Cox, Konrektor der Dr.-Elisabeth-Bamberger-Schule: „Für uns und unsere Schüler ist dieser Tag von großer Bedeutung. Wir haben in unserem Schulsystem sonst wenige Chancen und sind unglaublich froh, dass wir jetzt wieder eine Perspektive haben.“ Albert Herbst, Schul- und ÖPNV-Sachgebietsleiter im Landratsamt Dachau: „Es geht darum, den Schwächeren die Chance auf Teilhabe an unserer Gesellschaft zu bieten. Das Förderschulwesen soll neben den weiterführenden Schulen stehen. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel brauchen wir jeden.“ Hubert Killer vom Kultusministerium: „Die Schule ist ein wichtiger Baustein im Inklusionssystem. Es gibt immer mehr Schüler mit emotionalen oder sozialen Problemen. Vielleicht ist das auch ein Zeichen unserer Zeit.“ Martina Drechsler, stellvertretende Landrätin vom Landkreis Fürstenfeldbruck: „Die Dr.-Elisabeth-Bamberger-Schule ist eine sehr gute Einrichtung. Für uns im Landkreis war klar, dass wir das Vorhaben unterstützen.“ Cordula Weber, Rektorin der Grund- und Mittelschule Odelzhausen, sieht darin eine Ergänzung der Schullandschaft. „Der Standort ist optimal und er führt zu einer besseren Vernetzung, denn die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck arbeiten im Bereich der Inklusion intensiv zusammen. Auch in Odelzhausen gibt es Schüler mit emotionalen oder sozialen Problemen, die eine solche Schule bisher nicht besucht haben, weil die Anfahrt zu weit ist. Die Schule ist somit für den westlichen Landkreis ein absoluter Gewinn.“ Johann Lutter, Vorstand vom Sportverein Sulzemoos: „Auch wir freuen uns sehr. Unsere Turnhalle ist vormittags weitestgehend unbelegt und kann von der Schule gerne mitgenutzt werden.“ cst

Der Landkreis habe ein hohes inhaltliches und schulpolitisches Interesse daran, dass so ein Angebot existiere, sagte Stefan Löwl. Für Markus Holl, Geschäftsführer des Franziskuswerks, ist die Unterzeichnung ein Meilenstein: „Damit zeichnet sich das Ende einer Odyssee ab. Der Standort Sulzemoos an der Nahtstelle zwischen den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck, aus dem der Großteil unserer Schüler kommt, ist ein Glücksfall.“

Neubau bietet Platz für 70 Schüler

Erbaut werden soll die neue Schule auf einem Areal am Sportgelände des SV Sulzemoos und Platz für 70 Schüler bieten. Das Grundstück bleibt Eigentum der Gemeinde und wird als Erbpachtmodell zur Verfügung gestellt. Für den Rathauschef ist der Standort am Sportgelände die ideale Kombination, denn die Sportinfrastruktur einschließlich der Turnhalle kann von der Schule mitgenutzt werden. Auch die Gemeinde Sulzemoos wird laut Kneidl von dem Schulneubau profitieren. Da es sich um eine Kooperation handelt, können die Räumlichkeiten von der Gemeinde mitgenutzt werden. Und noch eine Sache ist Johannes Kneidl wichtig: „Die Schule soll kein Randbaustein in unserer Gemeinde sein, sondern sichtbar sein.“

Angrenzend an den Fußballplatz des SV Sulzemoos, auf dem unteren Teil des Ackers, soll der Neubau der Förderschule errichtet werden. © CST

Schul-Erweiterung einkalkuliert

Auch für eine spätere Erweiterung – der Rathauschef sieht den Schulneubau als Möglichkeit, „Sulzemoos als Schulstandort zu etablieren“ – ist bereits vorgesorgt. „Wir haben uns beim Ankauf des Grundstücks weitere Optionen gesichert, die wir im Rahmen einer zukünftigen Erweiterung nutzen könnten.“

Die nächsten Schritte wie Architekturwettbewerb können starten

Mit der Unterzeichnung ist nun der Startschuss für die nächsten Schritte gefallen: Die Gemeinde kümmert sich um die Bauleitplanung, stellt einen Bebauungsplan auf. Das Franziskuswerk Schönbrunn beauftragt einen Projektsteuerer. Wenn die Anträge bei der Regierung geklärt sind, wird ein Architektenwettbewerb ausgelobt und dessen Gewinner beauftragt. Es folgen Baugenehmigung, Ausschreibung, Beauftragung. Der Baubeginn ist für 2025 geplant, die Fertigstellung ist zum Schuljahr 2027/28 vorgesehen.

Von CHRISTIAN STANGL