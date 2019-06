70 Gäste beim Pauli

Paul Schmid hat mit fast 70 Gästen im Saal der Pension „Beim Wirt“ in Orthofen seinen 70. Geburtstag gefeiert. Familie, Freunde und Bekannte kamen, um zu gratulieren und gemeinsam mit ihm zu feiern.

Sulzemoos/Wiedenzhausen –Vertreter der Gemeinde und diverser Vereine waren auch schon am Vormittag bei Schmid daheim in Wiedenzhausen erschienen, um ihre Glückwünsche zu überbringen.

Am 31. Mai 1949 als waschechter Münchner geboren, hatte der „Schmid-Pauli“, schon in frühester Kindheit seinen ersten Kontakt zu Wiedenzhausen, wenn er mit seinem Vater zum Kartoffeln kaufen aufs Land fuhr. Nach einer Lehre als Werkzeugmacher sammelte er einige Jahre Berufserfahrung und studierte dann Wirtschaftsingenieurwesen am Polytechnikum in München. Während des Studiums lernte Paul Schmid 1970 seine Barbara kennen, die er im Dezember 1973 heiratete. Zwei Jahre später zogen die beiden nach Wiedenzhausen. Tochter Eva wurde 1980 geboren.

Weil er ab 1976 noch ein zweites Studium an der Hochschule für Politik absolvierte, ging seine Frau weiter zur Arbeit, um Geld zu verdienen. So wurde Schmid neben seinem Studium zum Hausmann, kümmerte sich später um die kleine Tochter. So ein Rollentausch ist in der heutigen Zeit nicht ungewöhnlich, sorgte aber in der damaligen Zeit für einigen Gesprächsstoff im Umfeld der jungen Familie.

Schon bald begann sich der junge Vater sozial zu engagieren, unter anderem im Elternbeirat des Kindergartens. Schmid war auch viele Jahre in mehreren Vereinen im Vorstand tätig. Er war Vorsitzender des Tennisclubs Sulzemoos und 18 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender beim SV Sulzemoos. Hinzu kommt sein großes Engagement als Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe Sulzemoos, die er 2007 mitgründete. Und wenn Paul Schmid nicht gerade Möbel baut oder restauriert, wie er das schon seit vielen Jahren leidenschaftlich tut, dann ist er ehrenamtlich unterwegs oder für die Familie da.

Seine Enkel Luise und Leopold finden es natürlich super, so einen großartigen Opa zu haben. Er ist zur Stelle, wann immer sie ihn brauchen. Auch, wenn er alle Hände voll zu tun hat, so wie eigentlich immer.

Seit mehr als 23 Jahren ist Schmid in der Kommunalpolitik – als SPD-Gemeinderat, als 2. Bürgermeister (2008 - 2014) und 3. Bürgermeister (seit 2014) sowie als Jugend- und später Seniorenbeauftragter der Gemeinde. Schmid ist geschätzt, weil er stets ein offenes Ohr für Probleme hat und Rat und Unterstützung anbietet.

Die Zusammenarbeit im Team mit seinen Kollegen im Gemeinderat und seinen beiden Bürgermeisterkollegen ist vertrauensvoll und harmonisch. Dies war auch aus der Gratulationsrede von Bürgermeister Gerhard Hainzinger herauszuhören, der mit dem „Pauli“ schon sehr lange nicht nur zusammenarbeitet, sondern auch gut befreundet ist. Auch die Delegation von der Nachbarschaftshilfe bedankte sich mit herzlichen Worten bei ihm.

Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Blaskapelle Einsbach, die dem Jubilar ein Geburtstagsständchen spielten. BRITTA HUBER