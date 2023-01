Petition eines Ehepaares wegen Ampel in Einsbach scheint nach Jahren erfolgreich

Auf Höhe des Hotels „Zur Post“ soll heuer die Ampel errichtet werden. © cst

Einsbach – Es könnte das Ende einer schier unendlichen Geschichte werden: Nach fast zehn Jahren soll in Einsbach am Ende des Sommers endlich eine Fußgängerampel errichtet werden. Darüber hat Bürgermeister Johannes Kneidl den Gemeinderat informiert.

Es war im November 2013, als Nathalie, die damals neunjährige Tochter von Birgit und Roland Hutterer, auf dem Heimweg von der Schule beinahe von einem Lieferwagen erfasst wurde. Das Mädchen wollte an der Bushaltestelle in der Brucker Straße in Einsbach die Staatsstraße 2054 überqueren, als der Lieferwagen aus der Kurve heraus auf sie zukam. Nathalie hatte Glück, der Fahrer konnte im letzten Moment ausweichen.

Die Hutterers gaben nicht auf

Birgit und Roland Hutterer aber wurden aktiv und forderten eine Querungshilfe für die Durchgangsstraße. Sie sammelten Unterschriften und starteten eine Petition. Die Behörden sahen aber „eine normale Gefahrenlage“ an der Staatsstraße und lehnten sowohl einen Zebrastreifen als auch eine Ampel ab. Doch die Hutterers gaben nicht auf. Mit politischer Unterstützung unter anderem durch Altbürgermeister Gerhard Hainzinger, der ein erhöhtes Risiko bestätigte, fand man 2017 hinsichtlich der Kostenfrage einen Kompromiss: Freistaat und Gemeinde teilen sich die Kosten für den Bau und Betrieb der neuen Ampel, die damals mit 60 000 Euro beziffert wurden, zur Hälfte. Aber es dauerte sage und schreibe ein Jahr, bis die schriftliche Vereinbarung stand. Dazu kam Personalmangel im Staatlichen Bauamt Freising. Deshalb sei „eine Fortführung der Maßnahme in 2018 nicht möglich gewesen“, hieß es in einer Stellungnahme im Petitionsausschuss.

Mündliche Zusagen nicht eingehalten

Im Jahr 2019 wurde das Thema zum fünften Mal im Petitionsausschuss des Landtags behandelt und das Petitionsverfahren formal abgeschlossen. Das Ergebnis: Die Ampel sollte 2020 aufgestellt werden. Nach Vermessungsarbeiten sollten die Planungen erstellt und im Herbst die Maßnahme ausgeschrieben werden. Im Frühjahr 2020 hätte die Druckknopfampel auf Höhe des Hotels „Zur Post“ gebaut werden können – so der Plan. Passiert ist bis heute aber nichts.

„Ich hatte mich darauf eingestellt, dass die Ampel dann wenigstens im Sommer 2022 nach vorheriger Ausschreibung gebaut wird“, sagte der Sulzemooser Bürgermeister Johannes Kneidl bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats und zeigte sich verärgert darüber, dass „mündliche Zusagen nicht eingehalten wurden.“

Auf Nachfrage ist die Ampel im Plan für 2023

Eine Rückfrage habe ergeben, dass auch für dieses Jahr keine Ressourcen eingeplant sind und die Ampel erst 2024 installiert werden könne. Daraufhin wandte sich der Rathauschef an den Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath, der sich beim Bauministerium für das Vorhaben einsetzte. „Mit liegt jetzt eine schriftliche Mitteilung vor, laut der durch interne Umstrukturierungen Kapazitäten frei sind und die Ampel noch heuer nach dem Sommer errichtet werden soll“, so Kneidl. Er zeigte sich jedoch optimistisch, dass die Ampel diesmal auch wirklich kommt.

VON CHRISTIAN STANGL