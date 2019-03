41 Jahre im Dienst der Kirche

41 Jahre war Michael Schmid ehrenamtlich für die Sulzemooser Pfarrei St. Johann Baptist tätig. Jetzt übergibt er das Amt des Kirchenpflegers.

Sulzemoos – 41 Jahre war Michael Schmid ehrenamtlich in der Kirchenverwaltung der Pfarrei St. Johann Baptist tätig, davon 32 Jahre sogar als Kirchenpfleger. Kürzlich wurde er im Rahmen eines Pfarrgottesdienstes feierlich verabschiedet, denn bei der vergangenen Kirchenverwaltungswahl verzichtete er auf eine erneute Kandidatur.

Ebenso wurde Waltraud Kaltenegger nach 24 Jahren Mitgliedschaft in dem Laiengremium verabschiedet. Auch sie hatte sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.

Michael Schmid wurde am 7. November 1976 erstmals in die Kirchenverwaltung gewählt. Im Jahr 1986 kam der damalige Kirchenpfleger Johann Keller mit den gesamten amtlichen Unterlagen zum „Schmid Miche“ und übergab mit den Worten „ab jetzt bis Du der Kirchenpfleger“ das Amt an ihn. „Und das hat er auch 32 Jahre lang mit Engagement und großer Leidenschaft ausgeübt“, so Pfarrer Richard Nowik in einer kurzen Laudatio.

Waltraud Kaltenegger wurde im November 1994 in die Kirchenverwaltung gewählt. Bereits viele Jahre vorher hatte sie die Kirche liebevoll mit Blumenschmuck dekoriert. Eine Aufgabe, derer sie sich bis noch bis 2001 annahm. Mit Kreativität und großem privaten Einsatz gestaltet sie jedes Jahr die Osterkerzen, die sie dann in der Osterwoche verkauft und den Erlös für den Erhalt und die Renovierung der örtlichen Kirche spendet.

Unter Leitung von Michael Schmid wurden in großem Umfang Renovierungsarbeiten durchgeführt. Die gesamte Ganzjahreskrippe, die als Jahrhundertkrippe gilt, wurde mit ihren 135 Figuren und 42 Tieren einschließlich des entsprechenden Zubehörs restauriert. Ebenso konnte nach 20-jährigen Bemühungen die Innen- und Außenrenovierung der Sulzemooser Pfarrkirche samt Kirchturm im vergangenen Jahr abgeschlossen werden – ein Vorhaben, das Michael Schmid besonders am Herzen lag. In dieser Zeit musste auch noch die Notsicherung des durch Schwammbefall beschädigten Dachstuhles bewerkstelligt werden.

Pfarrer Richard Nowik bedankte sich bei den beiden ausgeschiedenen Kirchenverwaltungsmitgliedern für ihre langjährige Arbeit und überreichte zum Abschied Wein und eine Dankurkunde der Erzdiözese. Schmid gab den Dank gerne zurück: „Während meiner gesamten Amtszeit hatte ich immer gute Pfarrer und stets eine zuverlässige, tolle Mannschaft, die mich unterstützt hat.“

Die Übergabe der renovierten Kirche an seinen Nachfolger verglich er mit der Übergabe eines gut bestellten Bauernhofes an den Sohn.

Als Nachfolger für Michael Schmid wurde bei der konstituierenden Sitzung Bernhard Spaett, der bereits 24 Jahre lang als Schriftführer fungierte, zum neuen Kirchenpfleger gewählt. Das Amt des Schriftführers übernimmt ab jetzt Johannes Kneidl, der dem Gremium bereits seit 18 Jahren angehört. Für die beiden ausgeschiedenen Mitglieder wurden Michael Schmid jun. und Thomas Wagner in die Kirchenverwaltung gewählt.

Pfarrer Richard Nowik bedankte sich bei der neuen Kirchenverwaltung für die Bereitschaft, dieses verantwortungsvolle Amt zu übernehmen, und wünschte allen viel Glück bei ihrer zukünftigen Arbeit in den kommenden sechs Jahren.

Christian Stangl