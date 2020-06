Polizei bittet um Hinweise: Einbrecher in Sulzemooser Stahlhandel gesucht

In einem Sulzemooser Gewerbegebiet kam es am späten Abend des 12. Juni zu einem Polizeieinsatz.

Einbruch am Abend des Fronleichnamstag

In einem Sulzemooser Gewerbegebiet kam es am Fronleichnamstag zu einem Polizeieinsatz: Ein Unbekannter war in einen Stahlhandel eingebrochen.