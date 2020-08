Blitzaktion auf der A 8 bei Sulzemoos: Raser mit 221 km/h erwischt

Seit einem Monat gilt auf der A8 bei Sulzemoos Tempo 120. Nach einer kurzen Schonfrist, hat die Polizei zum ersten Mal geblitzt. Der Schnellste erreichte 221 km/h.

Sulzemoos – Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck (VPI) hat am vergangenen Freitag erstmals seit Einführung des Tempolimits auf der A 8 bei Sulzemoos geblitzt. Und die „Trefferquote“ war hoch. Bei rund 10 300 Fahrzeugen, die die Messstelle in der Zeit von 15.30 und 20 Uhr passierten, waren 770 zu schnell. 60 Fahrer bretterten im „Fahrverbotsbereich“, so Volker Rast, stellvertretender Dienststellenleiter der VPI, über die dreispurige Fernstraße; sprich, sie waren mehr als 40 km/h zu schnell, wobei die VPI den alten Bußgeldkatalog zugrunde legt. Den Vogel schoss der Fahrer eines BMW 530e ab, der sage und schreibe mit 221 km/h auf dem Radar auftauchte.

Seit 22. Juli gilt auf der A 8 in Richtung München auf gut sechs Kilometern, beginnend zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos und bis kurz nach dem Rastplatz Fuchsberg, Tempo 120. Die Polizei hatte den Verkehrsteilnehmern eine Übergangszeit gewährt, damit sie sich an die Einschränkung gewöhnen können, so Rast. Doch die Schonfrist ist vorbei. Und das bekommen nun die ersten 770 Autofahrer zu spüren, wenn ihnen die jeweiligen Behördenschreiben ins Haus flattern. Beim größten Sündenbock der ersten Geschwindigkeitskontrolle am Freitag wird dies noch ein wenig dauern. Der Elektro-BMW ist auf eine Firma in Ratingen (Nordrhein-Westfalen) zugelassen. Somit muss die Polizei noch prüfen, wer genau am Steuer saß. „Doch die Bilder sind scharf“, so Volker Rast, der Fahrer dürfte bald identifiziert sein.

zim