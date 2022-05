Schockanrufe: Betrüger ergaunern 100 000 Euro

Abzocke am Telefon: Betrüger haben zwei Frauen aus dem Landkreis Dachau um viel Geld gebracht. © Symbolbild: Marc Müller

Zwei Frauen aus dem Landkreis Dachau sind Opfer von Anruf-Betrügern geworden und haben dabei sehr viel Geld verloren.

Sulzemoos/Haimhausen ‒ Beim ersten dieser sogenannten Schockanrufe gab sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord der Anrufer einer 89-Jährigen aus dem Gemeindebereich Sulzemoos gegenüber als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass deren Tochter einen Verkehrsunfall verschuldet hätte, bei dem zwei Personen schwer verletzt und eine sogar verstorben wäre. Um eine Inhaftierung abzuwenden, müsse eine Kaution hinterlegt werden.

Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Anrufer schließlich, die Frau zu einer Bargeldherausgabe in Höhe von 80 000 Euro zu bewegen. Die Übergabe erfolgte an eine weitere Person vor dem Haus des Opfers. Die Aufforderung, weitere 55 000 Euro von der Bank zu beschaffen, erfüllte die 89-Jährige laut Polizeipräsidium Oberbayern-Nord nicht, da der Betrag von den aufmerksamen Bankmitarbeitern nicht an sie herausgegeben wurde.

Während der kompletten Zeit hielt der Betrüger telefonisch Kontakt zu der Seniorin, sodass es der Frau erst im Nachhinein möglich war, ihre Tochter anzurufen. Nachdem sie den Betrug schließlich bemerkt hatte, verständigte die 89-Jährige umgehend die Polizei.

Der zweite Fall hatte sich laut Polizeipräsidium Oberbayern-Nord bereits Ende März/Anfang April zugetragen. Hierbei erhielt eine 46-Jährige aus Haimhausen einen Anruf von angeblichen Europolmitarbeitern, die sich als „Marcel Weber“ und „Kim“ vorstellten. Sie erklärten der 46-Jährigen, dass ihre persönlichen Daten missbraucht worden seien und deshalb Gelder ihres Bankkontos gesichert werden müssten. Dazu solle sie ein sogenanntes Revolut-Konto, also ein Multiwährungskonto, eröffnen und anschließend einen fünfstelligen Betrag auf dieses Konto überweisen. Zudem wurde sie aufgefordert, Google-Paycards in Höhe von 5000 Euro zu kaufen und die jeweiligen Codes mitzuteilen. Die Frau tat beides. Schaden: über 25 000 Euro. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt.

Erst vor wenigen Wochen hatte es einen ähnlichen Fall in Dachau gegeben. Damals aber konnte ein Sparkassen-Mitarbeiter die miese Abzocke einer Rentnerin verhindern.

Schockanrufe haben weiterhin Hochkonjunktur – So können Sie sich schützen! Wie die Kriminalpolizei mitteilt, hat die Masche mit den Schockanrufe nach wie vor Hochkonjunktur. So können Sie sich schützen:

- Es wird empfohlen, sich vor einer Transaktion bei den angeblichen Empfängern, beispielsweise in Form eines persönlichen Telefongesprächs, rückzuversichern! - Seien Sie misstrauisch bei derartigen Anrufen oder Nachrichten! - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an! - Beenden sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten bzw. Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben! - Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein! - Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! - Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Nummer an. Benutzen sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise bei den Betrügern! - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!