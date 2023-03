Schwierige Löscharbeiten nach Lkw-Brand bei Sulzemoos

Unter schwerem Atemschutz mussten die Feuerwehr und das THW den brennenden Lkw ablöschen. © Christian Stangl

Am Samstagvormittag fing gegen 10.30 Uhr an der Zufahrt zum Sulzemooser Ortsteil Eichenhof nach einem Reifenplatzer am Anhänger ein Brummi Feuer.

Sulzemoos - Das Feuer griff rasch auf die Ladung über, die aus Holzteilen für Obstkisten bestand. Erste Löschversuche des Fahrers sowie hilfsbereiter Anwohner mit Feuerlöschern und einem Gartenschlauch waren nicht von Erfolg gekrönt.

Löscharbeiten gestalteten sich wegen der Ladung schwierig

Die Löscharbeiten an der Staatsstraße 2054 zwischen der Autobahn A8 und Sulzemoos gestalteten sich schwierig, da ein Teil des Anhängers zunächst vom THW Dachau entladen und auseinandergeräumt werden musste. Erst danach konnten die Feuerwehren den Lkw vollständig ablöschen – wegen der starken Rauchentwicklung unter schwerem Atemschutz. Ursache für den Brand waren nach ersten Einschätzungen heißgelaufene Bremsen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sulzemoos, Wiedenzhausen, Odelzhausen, Lauterbach, Dachau und Rottbach (Landkreis Fürstenfeldbruck), die Kreisbrandinspektion Dachau, mehrere Rettungswagen sowie das THW Dachau. Während der Löscharbeiten war die Staatsstraße für den Verkehr komplett gesperrt.

cst

