Schnupfclub feiert 50. Jubiläum: Sogar Weltmeister in Sulzemoos gekürt

Der Stoff, der in die Nase geht: Der langjährige Herbergswirt Mathias Baumgartner bei einer Vereinsmeisterschaft in den 1970er Jahren. © Christian Stangl

Der Schnupfclub Sulzemoos feiert sein 50-jähriges Bestehen. Ein Blick in die Chronik des Vereins.

Sulzemoos – Der Schnupfclub Sulzemoos feiert am Samstag, 25. Juni, im Vereinsheim sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ein kleiner Rückblick: Am 19. Oktober 1971 gründeten Rudolf Brunner, Johann Daurer, Johann Kneidl, Johann Stangl und Anton Stuber den Schnupfclub. Bei der ersten Jahresversammlung im Vereinslokal Baumgartner trugen sich 17 Anwesende in die Mitgliederliste ein. Johann Stangl wählten die Mitglieder zum Vorsitzenden.

Der ersteVereinsmeister

1975 wurde die erste Vereinsmeisterschaft im Schnupfen ausgetragen. Von den 18 „Nasensportlern“ ging Emil Hartmann senior als erster Vereinsmeister in die Chronik ein. Der Schnupfclub schloss sich 1985 der Dachorganisation Schnupfverband Deutschland e.V. an. Die amtierende Schnupfweltmeisterin Annemarie Waidosch war im selben Jahr zu Gast bei den Schnupfern in Sulzemoos und leitete das Schnupfertraining.

Wegen reger Teilnahme am Training und an den Meisterschaften gründeten sie 1989 eine zweite Mannschaft, die sich „Kneißlschnupfer“ nannte. Emil Hartmann junior gewann in Schrobenhausen im gleichen Jahr die 27. Bayerische Schnupfmeisterschaft, er brachte bei dem Wettbewerb 4,969 Gramm Schmai zur Hochstrecke. Ein Jahr später ergatterte Klaus Strobl bei der Schnupfweltmeisterschaft in Willisau (Schweiz) mit 4,974 Gramm überraschend den zweiten Platz.

Der Schnupfer-Vorstand während einer Sitzung beim „Hupf“ im Jahr 1981 (v.l.): Anton Suppmair, Vorstand Manfred Daurer († 2005), Johann Stangl, Rudolf Brunner († 2020), Anton Stuber, Therese Puidokas († 1982) und Johann Daurer († 2016) © cst

Weltmeisterschaft in Sulzemoos

1991 führten die Sulzemooser Schnupfer im Rahmen des 20-jährigen Bestehens die 24. Deutsche Schnupfmeisterschaft in der Widmann-Halle durch. Drei Jahre später wird den in der Organisation sehr gelobten Sulzemoosern die Durchführung der neunten Schnupfweltmeisterschaft vom Deutschen Schnupfverband übertragen.

Rund 1000 Gäste sahen die 324 Teilnehmer aus fünf Ländern, darunter 56 Frauen. Die erste Mannschaft belegte einen beachtlichen dritten Platz in der Mannschaftswertung, und Emil Hartmann sicherte sich einen hervorragenden sechsten Platz in der Einzelwertung.

Im März 1995 wurde der Schnupfclub auch ein eingetragener Verein. 1996 zog die Schnupferhochburg vom bisherigen Herbergsvater Mathias Baumgartner, besser bekannt als „Hias“, in das neue Vereinsheim im Kellergeschoss des Feuerwehrhauses um. Gemeinsam mit dem Schützenverein Einigkeit hatte man die von der Gemeinde Sulzemoos zur Verfügung gestellten Kellerräume in unzähligen Arbeitsstunden ausgebaut und hergerichtet. Zur Einweihungsfeier kamen rund 200 Gäste.

Im selben Jahr konnten die Schnupfer in einem würdigen Rahmen das 25-jährige Gründungsfest feiern. Im April 2000 richteten die Schnupfer im voll besetzten Vereinsheim den 32. Deutschen Schnupferkongress aus. Ein Jahr später feierte der Verein mit zahlreichen Ehrengästen sein 30-jähriges Bestehen.

Schnupfer aus ganz Deutschland reisen an

2005 wurde in Sulzemoos der 31. Deutsche Schnupfverbandspokal ausgetragen. 169 Schnupfer aus ganz Deutschland nahmen an diesem Wettbewerb teil. Von 29 teilnehmenden Mannschaften belegte Sulzemoos in der voll besetzten Widmannhalle den siebten Platz. Im Jahr darauf feierten die Vereine Feuerwehr, Schnupfer und Schützen das zehnjährige Bestehen des Feuerwehrhauses. Unvergessen bleibt dabei das große Brillantfeuerwerk, das den Höhepunkt des Festes bildete.

Anlässlich des 35-jährigen Vereinsbestehens im Jahr 2007 pflanzten die Schnupfer eine Jubiläums-Linde, um der Lindenstraße wieder ein Wahrzeichen zu geben. Wieder kräftig gefeiert wurde im Mai 2011, als das 40-jährige Vereinsjubiläum anstand. Über 140 Gäste wurden verzeichnet.

Im August 2014 unternahmen die Schnupfer mit einem bis auf den letzten Platz besetzten Reisebus nach langer Zeit wieder einen Vereinsausflug, der in den Bayerischen Wald führte. 2016 veranstaltete der Verein erstmals ein Kartenturnier im Preishandeln, das sich immer noch großer Beliebtheit erfreut.

Uriger Verein mit 210 Mitgliedern

Heute hat der Schnupfclub rund 210 Mitglieder und ist aus Sulzemoos nicht mehr wegzudenken. Neben der Pflege des Schnupftabakbrauchtums mit den typischen vereinsinternen Meisterschaften und der Teilnahme an nationalen und internationalen Schnupfwettkämpfen hat sich der urige Verein auch der Förderung der Geselligkeit verschrieben. Denn die gehört für die Schnupfer immer dazu.

