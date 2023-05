Start für Wohnungsbauprojekt im Herbst

Teilen

In der hinteren Hälfte dieses Grundstücks soll im Rahmen des kommunalen Wohnungsbaus ein Mehrfamilienhaus nebst Parkplätzen errichtet werden. Foto: cst © cst

Die Gemeinde Sulzemoos errichtet als erstes kommunales Wohnungsbau-Projekt im Neubaugebiet „Wiedenzhausen Süd“ ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen. Läuft alles planmäßig, wird mit dem Bau im Oktober begonnen.

VON CHRISTIAN STANGL

Sulzemoos – Das erste kommunale Wohnungsbau-Projekt der Gemeinde Sulzemoos soll im Neubaugebiet „Wiedenzhausen Süd“ entstehen. Gebaut werden soll das Haus, bei dem es sich um einen zwei vollgeschossigen Baukörper in Massivbauweise mit Dachgeschoss handelt, auf einem etwa 1200 Quadratmeter großen Grundstück an der Nordostseite des Baugebietes.

Das teilunterkellerte Gebäude wird über sechs Wohneinheiten und zwölf Stellplätze, darunter ein Behinderten-Parkplatz verfügen. Errichtet werden soll außerdem ein Nebengebäude, in dem Mülltonnen, Fahrräder und die Haustechnik untergebracht sind sowie ein Spielplatz.

Mit der Umsetzung der Maßnahmen ist die Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Dachau betraut. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat jetzt eine Reihe von kleineren Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes erteilt. Die erste Befreiung betrifft die Anzahl der Wohneinheiten, da für ein Mehrfamilienhaus dort nur fünf Wohneinheiten zulässig sind. „Aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt und dem großen Bedarf an Wohnungsbau soll anstatt der ursprünglich geplanten Reihenhäuser ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen errichtet werden“, erklärte Bürgermeister Johannes Kneidl.

Die Fläche eigne sich gut für die Anordnung von drei Wohnungen im Erdgeschoss. Daher sei es wirtschaftlich und sinnvoll, die Grundrisse im ersten Obergeschoss baugleich auszuführen. „Der Bedarf an kleinen, günstigen Wohnungen ist besonders hoch. Das entspricht unserer Philosophie“, findet Kneidl.

Bei der zweiten Befreiung geht es um eine Überschreitung der Baugrenze nach Norden um 0,7 Meter und nach Osten um 0,24 Meter. „Das Gebäude soll etwas nach Nordosten verschoben werden, um die benötigte Abstandsflächenüberschreitung von 0,68 Quadratmetern am südwestlichen Gebäudeeck so gering wie möglich zu halten“, so Kneidl.

Die dritte Befreiung bezeichnete der Rathauschef als „redaktionelles Thema“. Im Bebauungsplan ist für die maximale Grundflächenzahl (GRZ) 0,5 für Einzelhäuser und 0,6 für Doppelhaushälften festgelegt. „Aber Mehrfamilienhäuser fehlen“, stellte er fest. Als Folge gilt in diesem Fall die GRZ 0,45. Zukünftig soll hier auch 0,6 gelten. Dies sei auch mit dem Landratsamt abgesprochen. „Wir sind gut im Zeitplan“, stellte Johannes Kneidl abschließend fest.

Er hofft, dass zeitnah eine Baugenehmigung erteilt wird. Danach wird es von der Wohnungsbaugesellschaft zusammen mit einem weiteren größeren Projekt im Landkreis ausgeschrieben. „Wenn alles gut läuft, ist im Oktober Baubeginn“, glaubt Kneidl.