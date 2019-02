Bürger reden Tacheles mit dem Landrat

Stefan Löwl hat unter dem Motto „Tacheles“ eine Landkreistour gestartet, bei der er sich den Anliegen der Bürger stellt, denn: „Wir reden viel zu viel gar nicht oder übereinander statt miteinander.“

Wiedenzhausen – Die erste Station von Löwls Landkreistour war Wiedenzhausen. Die CSU-Ortsverbände hatten die Bürger aus den Gemeinden Bergkirchen, Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos zum Huberwirt eingeladen, um mit Löwl zu diskutieren – und bei Bedarf auch zu streiten. „Wir müssen nicht im Konsens reden“, sagte Löwl.

Bei der Debatte zeigte sich, was die Bürger im westlichen Landkreis am meisten beschäftigt: Das starke Wachstum und seine Folgen. Auch Löwl sprach dieses Thema gleich zu Beginn an. Er betonte aber: „Ich bin froh um die Probleme, die ich hier habe.“ Landkreise mit einer schwindenden Bevölkerungszahl stünden viel schlechter da.

Nicht ganz so positiv sieht das Christian Huber, der als CSU-Ortsvorsitzender den Abend moderierte: „Der Bürger, der hier lebt, hat dadurch auch Nachteile, viele Kosten steigen.“ „Die Politik steuert, wo sie kann“, antwortete Löwl. „Aber die Menschen kommen in den Großraum München, weil hier die Firmen sind.“ Die Gegend sei ein attraktiver Standort für Unternehmen, die ansonsten ihren Sitz ins Ausland verlagern würden. Trotzdem sei er gegen weitere Wachstumsimpulse wie den Bau der dritten Startbahn: „Das können wir uns aktuell nicht leisten.“

+ Jakob Grünerbel sorgt sich um die Preise der Immobilien. © cla

Jakob Grünerbel sprach ein weiteres Problem an: Die Wertsteigerung bei Grundstücken und Immobilien würde vielen Bürgen aus dem Mittelstand Schwierigkeiten bereiten, die ihr Eigentum oder ihren Betrieb an ihre Kinder übergeben oder vererben wollen. „Die Steuer können sich viele nicht mehr leisten“, erklärte er.

Ein weiterer Redner befürchtet zudem langfristig eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur, wenn immer mehr Einheimische ihre Häuser und Wohnungen verkaufen müssen, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Doch: „Dieses Thema ist Bundessache“, so Löwl. Er versprach aber: „Wir sprechen es an.“ Leichter zu realisieren ist ein Vorschlag von Ernst Wolf: „Der Flächenverbrauch ist unser größtes Problem“, erklärte er. „Wann kommt die Politik endlich darauf, Gewerbeflächen dreigeschossig zu bauen?“ Tatsächlich würde das bereits häufig umgesetzt, betonte Löwl. „Wir als Landkreis versuchen zum Beispiel immer, Parkplätze im Keller unterzubringen.“

+ Ernst Wolf sieht den Flächenverbrauch als größtes Übel. © cla

In die Diskussion um den Flächenverbrauch schaltete sich der Sulzemooser Bürgermeister Gerhard Hainzinger ein. Er wehrte sich gegen den Vorwurf, dass die Gemeinden alle Flächen zubauen oder verkaufen würden. „Die Gemeinde Sulzemoos hatte noch nie so viele Flächen wie jetzt“, sagte er und fragte: „Ist es besser, wenn die Leute fahren müssen, anstatt Arbeitsplätze bei uns vor Ort zu haben?“

+ Roland Riedel wünscht sich ein Gymnasium in Odelzhausen. © cla

Definitiv nicht vor Ort wird es in der Gemeinde Odelzhausen ein Gymnasium geben. Die neue Schule soll stattdessen in Bergkirchen gebaut werden. Diese Kreistagsentscheidung ärgert viele Odelzhauser. „Es ist falsch, dass man nicht über die Landkreisgrenzen hinweg denkt“, sagte Roland Riedel. „In ein Gymnasium in Odelzhausen könnten zum Beispiel auch viele Schüler aus Egenhofen oder Eurasburg gehen.“

Dafür gab es von Löwl aber erneut eine Absage: Bis 2025 müsse er 22 zusätzliche Gymnasialklassen unterbringen. „Da brauchen wir die Plätze für unsere eigenen Leute, nicht für Schüler aus anderen Landkreisen.“ Nur die Standorte Bergkirchen, Hebertshausen oder Röhrmoos seien deshalb überhaupt genehmigungsfähig gewesen. Der Landrat versprach aber einen Ausbau des Bussystems für die Schülerbeförderung. Außerdem solle landkreisweit ein Rufbussystem zu den S-Bahnhaltestellen installiert werden.

Der geplante Expressbus zwischen Pasing und Dasing wird voraussichtlich am mangelnden Interesse im Landkreis Aichach-Friedberg scheitern. „Aber wir denken langfristig weiter“, so Löwl. „Wir sichern alle Flächen, die wir für eine S-Bahnlinie brauchen würden.“ Er rechnet außerdem damit, dass in Zukunft Maßnahmen kommen werden, damit der Autobahnbus nicht mehr so lange im Stau steht. „Wir werden irgendwann Spuren dem allgemeinen Verkehr entziehen müssen“, prophezeite er. Diese könnten für Busse oder Autos mit mehreren Insassen vorbehalten werden.

Ein ganz anderes Anliegen brachte Landwirt Simon Kistler vor. Er hat mit dem Biber an der Glonn zu kämpfen. „Die Situation ist untragbar, die Pflege der Biberstreifen ist sogar gefährlich für mich“, beklagte er und beschwerte sich über die Untere Naturschutzbehörde.

+ Simon Kistler hat Probleme mit einem Biber. © cla

Hier nahm Stefan Löwl seine Mitarbeiter in Schutz: „Der Biber ist streng geschützt, jeder Eingriff ist eine Straftat“, sagte er. „Der Biber darf nur unter ganz strengen Voraussetzungen entnommen werden, vorab muss es zwingend Präventions- und Vergrämungsmaßnahmen geben.“ Generell sei es schwierig, eine Lösung für alle Interessen zu finden, betonte Löwl immer wieder. Aber: „Kompromisse sind es, was die Demokratie ausmacht.“