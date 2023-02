Gute Nachricht für Sulzemoos: 1500 Glasfaser-Anschlüsse bis ins Haus

Unterzeichnen die gemeinsame Erklärung zum Glasfaserausbau: Kommunalberater Stefan Hanke (rechts) und Bürgermeister Johannes Kneidl. © cst

Die Telekom baut in der Gemeinde Sulzemoos ein Glasfasernetz für 1500 Anschlüsse. Die Arbeiten beginnen im Jahr 2026. Das neue Netz ermöglicht hohe Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde.

Sulzemoos ‒ „Heute ist ein guter Tag für die Gemeinde“, freute sich Bürgermeister Johannes Kneidl bei der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung mit der Telekom im Rathaus von Sulzemoos.

Denn das Unternehmen wird eigenwirtschaftlich im Gebiet von Sulzemoos ein FTTH-Netz („Fibre To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus) für 1500 Gewerbetreibende und Haushalte im Jahr 2026 ausbauen. Der Glasfaserhausanschluss ist für die Eigentümer kostenfrei, ein Zwang zur Beauftragung von weiteren Produkten bestehe nicht. Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind.

Damit wäre faktisch die gesamte Gemeinde flächendeckend mit Glasfaser versorgt. „Aktuell haben wir in den Ortsteilen Orthofen, Sulzemoos und Wiedenzhausen sowie in kleinen Teilen von Einsbach noch einige Defizite“, so Kneidl. Er freut sich darüber, dass durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau für die Gemeinde keine Kosten entstehen. „Es ist sehr erfreulich, dass die Telekom in unserer ländlich strukturierten Gemeinde Potenzial erkannt hat und investieren möchte. Wenn wir Förderprogramme in Anspruch nehmen würden, müsste die Gemeinde Sulzemoos trotz Zuschüsse insgesamt einen Eigenanteil zwischen 500 000 und 600 000 Euro stemmen“, erklärt der Rathauschef. Er hebt zudem die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig notwendigen Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig, wie ein Anschluss an Strom und Wasser.“ Ein ganz wichtiger Punkt dabei: Der Glasfaseranschluss komme nicht von allein. „Dafür braucht die Telekom das Einverständnis der Eigentümer. Denn um den Glasfaseranschluss zu legen, muss die Telekom privaten Grund betreten“, erläutert Stefan Hanke, Kommunalberater bei der Telekom. Die Glasfaserleitung wird dabei kostenlos bis ins Haus gelegt.

Bürger können sich im Internet unter www.telekom.de/glasfaser nach Eingabe der jeweiligen Adresse und nachfolgender Auswahl von „Jetzt registrieren“ bereits als Interessent für den Glasfaserausbau registrieren. Zudem kann schon eine Genehmigung für die Hauszuführung (HTN) erteilt werden. Details werden dann beim Baustart besprochen. Zusätzlich wird auf dieser Seite alles rund um die Glasfasertechnologie einfach erklärt.

Über den Zeitpunkt, zu dem die Bürger sowohl den kostenfreien Glasfaserhausanschluss als auch gegebenenfalls bereits ein Wunschprodukt beauftragen können, wird die Telekom rechtzeitig informieren. „Wir werden dazu Ende 2025 eine Informationsveranstaltung abhalten“, kündigt Hanke an. Christian Stangl