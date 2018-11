Peugeot überschlägt sich auf A8: Fahrer befreit sich selbst aus Wrack

Ein Peugeot-Fahrer aus Augsburg ist am Samstag auf der A8 kurz nach der Anschlussstelle Sulzemoos in Fahrtrichtung München ins Schleudern gekommen und gegen die Betonleitplanke geprallt.

Sulzemoos– Der Aufprall war so heftig, dass sich sein Fahrzeug überschlug. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Da die Leitstelle Fürstenfeldbruck in der ersten Meldung von einer eingeklemmten Person ausging, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Odelzhausen, Wiedenzhausen, Sulzemoos, Pfaffenhofen, Adelzhausen sowie das THW Dachau.

Auffahrunfall auf A8 zwischen Sulzemoos und Odelzhausen

Bereits am Freitagabend war es auf der A8 gegen 18.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Odelzhausen auf der linken Spur zu einem Auffahrunfall zwischen einem BMW und einem vorausfahrenden Mercedes aus dem Raum München gekommen.

Dabei erlitt ein Insasse des Mercedes leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der Aufräumarbeiten mussten die linke und mittlere Fahrspur gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sulzemoos, Wiedenzhausen, Odelzhausen und Feldgeding sowie das THW Dachau.

