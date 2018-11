BMW-Fahrer übersieht Toyota beim Linksabbiegen

Ein BMW-Fahrer hat am Montagabend die Vorfahrt eines Toyota-Fahrers missachtet.

Sulzemoos - Gegen 20.40 Uhr war der 27-jähriger Sulzemooser auf der Staatsstraße 2054 von Sulzemoos in Richtung Einsbach unterwegs. Der BMW-Fahrer wollte an der Autobahnauffahrt links in Richtung München abbiegen und übersah dabei laut Polizei einen entgegenkommenden Toyota. Der 23-jährige Toyota-Lenker sowie der Unfallverursacher blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.

dn

