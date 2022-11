Hybride Bürgerversammlung mit vielen Wortmeldungen: Repair-Café, Lärm und Tempolimit

Fragen zum Ortsteil Ziegelstadel richtete Günther Krampfl bei der Bürgerversammlung an die Verwaltung. © cst

Bei der hybriden Bürgerversammlung in Sulzemoos, bei der 100 Zuschauer im Saal und 300 zuhause teilgenommen haben (wir berichteten), gab es unterschiedliche Anliegen seitens der Bürger.

Sulzemoos ‒ Günther Krampfl aus Ziegelstadel bat darum, auf einem Feldweg bei Ziegelstadel, der unter anderem von Gassigängern eines Camper-Parkplatzes im Gewerbegebiet stark frequentiert wird, einen Kotbeutelspender aufzustellen. Er wollte wissen, ob es möglich sei, von dem Unternehmen, das diesen Camper-Parkplatz betreibt, eine entsprechende Abgabe dafür zu erheben.

Zudem schlug er vor, den Rand des Geh- und Radweges zwischen Ziegelstadel und dem Wertstoffhof mit einer durchgehenden weißen Markierungslinie zu versehen, um eine bessere optische Abhebung vor der Straße zu erreichen, weil der Weg oft als Lkw-Parkplatz genutzt wird.

Weiter regte er an, gegenüber der Ausfahrt einer Firma, die an dieser Straße liegt, einen Spiegel anzubringen, damit ausfahrende Lkw die Straße besser einsehen können.

Bürgermeister Johannes Kneidl versprach, die Anfragen in eine kommende Gemeinderatssitzung mitzunehmen. „Wir haben in unserer Gemeinde schon sehr viele Hundekotbeutelspender aufgestellt. Es kann doch nicht sein, dass man die Beutel einfach in die Landschaft schmeißt. Das ist doch eine Frage des Menschenverstandes. Und nehmt bitte die Hunde draußen an die Leine“, appellierte er an alle Hundehalter.

Frostschäden in der Fahrbahn sind bekannt, gibt der Bürgermeister zu

Zu dem geforderten Spiegel erklärte Kneidl, dass es sich dabei um eine Privatausfahrt handle. Bezüglich der Markierungslinie verwies er auf Vorgaben, beispielsweise aus der Straßenverkehrsordnung, die eingehalten werden müssen. Man werde sich das jedoch noch ansehen, so der Gemeindechef.

Peter Fejfar aus Sulzemoos wies darauf hin, dass in der Straße am Mühlberg ein Riss ist, der zu Frostschäden an der Fahrbahn führen könnte. „Das ist bereits bekannt, wir arbeiten solche Mängel immer gesammelt ab“, erklärte der Rathauschef.

Barbara Schmid aus Wiedenzhausen fragte, ob man eine öffentliche Toilette aufstellen könne und nannte dabei als Beispiel Markt Indersdorf. Johannes Kneidl erläuterte, dass eine solche Toilette „nicht ganz billig“ sei und es in der Gemeinde Sulzemoos ein „schwieriges Unterfangen“ sei, da man es mit mehreren, gleich großen Gemeindeteilen zu tun habe und nicht mit einem großen Hauptort wie in Indersdorf.

Doris Wallner aus Sulzemoos regte an, ein Repair-Café, also eine Selbsthilfewerkstatt zur Reparatur defekter Alltags- und Gebrauchsgegenstände und kleinem Verpflegungsangebot in Form von Kaffee und Kuchen, einzurichten.

Dazu konnte Kneidl gleich etwas Positives berichten: „Vor wenigen Wochen haben mich zwei Rentner aus Einsbach bezüglich eines Repair-Cafés angesprochen, der eine ist Schreiner und der andere könnte Elektrogeräte reparieren.“ Die Initialzündung sei somit gemacht, weitere Infos sollen noch folgen.

Elisabeth Arnold aus Wiedenzhausen beschwerte sich über die Dauerbeschallung von der Autobahn A8. „Der Verkehr wird immer mehr und der Westwind trägt alles ins Dorf“, klagte sie. Neben dem Lärm komme noch der Reifenabrieb hinzu.

Kneidl wies darauf hin, dass die Gemeinde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens vor einigen Jahren selbst schon Maßnahmen wie die Errichtung eines Erdhügels als Lärmschutz ergriffen habe. Der Gemeindechef hofft auf eine Verbesserung der Situation, wenn die Geschwindigkeitsbeeinflussungsanlage installiert ist. Zudem möchte die Westallianz darauf hinwirken, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 120 schon ab Odelzhausen oder noch weiter westlich gilt und nich erst ab Sulzemoos. „Allerdings kann ich die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung nicht prognostizieren“, betonte er. Dass ein Flüsterasphalt angebracht wird, kann sich Kneidl nicht vorstellen, da dieser dort nicht vorgesehen sei. Man könne das zwar politisch fordern, aber nicht technisch als verpflichtende Maßnahme.

Stefan Gerlach aus Wiedenzhausen fragte, ob die Verwaltung untersucht hat, inwieweit der Ausbau des Gewerbegebiets in Odelzhausen Einfluss auf den Lärm in Wiedenzhausen habe. „Das ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens definitiv untersucht worden“, versicherte Kneidl.

Wertstoffhöfe länger öffnen? Nicht möglich, so Kneidl

Gerlach wollte außerdem wissen, ob es möglich sei, die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe in Sulzemoos, Odelzhausen oder Pfaffenhofen so zu ändern, dass einer der Höfe samstags länger und einer am Montag geöffnet hat. „Es ist für die Bürger, die in München arbeiten, extrem schwierig, die Wertstoffhöfe zu den aktuellen Öffnungszeiten zu nutzen. Und montags sind im Landkreis alle geschlossen“, sagte er.

„Ein komplettes Vollzeitangebot ist schwierig umzusetzen. Hinsichtlich personeller Ressourcen, und um die Müllgebühren niedrig zu halten, müssen sich die Öffnungszeiten auf bestimmte Zeiträume konzentrieren“, erklärte Kneidl dazu. Er versprach aber, das Thema ergebnisoffen in den Kreistag mitzunehmen.

Am Ende der Bürgerversammlung, die etwas länger als vorgesehen dauerte, bedankte sich Bürgermeister Johannes Kneidl bei den Besuchern für das große Interesse und die Fragen. Christian Stangl

