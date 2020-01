Sulzemoos begrüßt das Jubiläumsjahr

Der Ort Sulzemoos feiert ein Jahr lang 1200 Jahre Geschichte und sich selbst. Als Auftakt für dieses Jubiläumsjahr hatte die Gemeinde ihre Bürger am Neujahrstag an den Rathausplatz eingeladen, um miteinander auf das neue Jahr anzustoßen. Bürgermeister Gerhard Hainzinger freute sich über die große Resonanz.

Fast 300 Bürger kamen, neben zahlreichen Sulzemoosern hatten sich auch Bewohner aus den anderen Ortsteilen bei herrlichem Wetter, teilweise verbunden mit einem gemeinsamen Spaziergang, eingefunden. „Wir feiern heute die Tatsache, dass dieser Ort für wert befunden wurde, dort zu leben und eine Heimat zu schaffen – und das über 1200 Jahre lang,“ erklärte der Rathauschef die Bedeutung des Festjahres.

Er äußerte die Hoffnung, dass es mindestens für den gleichen Zeitraum in Sulzemoos so lebenswert bleibt und dass „noch viele Menschen diesen Ort als ihre Heimat annehmen und diese Werte an ihre Kinder und Kindeskinder weitergeben“. Zudem bedankte er sich bei allen, die mithelfen, das Jubiläum zu gestalten.

Danach hallte Kanonendonner durch den Ort, als das neue Jahr unter dem Kommando der drei Bürgermeister Gerhard Hainzinger und seiner Stellvertreter Johannes Kneidl und Paul Schmid, sowie von den Veteranenvereinen aus Sulzemoos, Einsbach und Wiedenzhausen angeschossen wurde. Im Anschluss verbrachten Jung und Alt mit Sekt, Glühwein und Kinderpunsch einen geselligen Nachmittag und einem gemütlichen Ratsch am Rathaus. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Edelweißkapelle Einsbach.

Das gesamte Jahresprogramm, das die örtlichen Vereine auf die Beine gestellt haben, ist im Internet abrufbar unter: www.sulzemoos.de/1200jahre. Christian Stangl