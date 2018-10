Der Sulzemooser Gemeinderat verabschiedete den Haushalt für 2018. Das meiste Geld fließt in Personal.

Sulzemoos– Der Gemeinderat von Sulzemoos hat wieder relativ spät einstimmig und ohne Diskussion den Haushalt für das laufende Jahr mit einem Gesamtvolumen von 18,3 Millionen Euro verabschiedet. Die gute Nachricht: Sulzemoos bleibt schuldenfrei und steht dank sprudelnder Steuereinnahmen und niedrigen Zinsen wirtschaftlich gut da.

Aber in den nächsten Jahren stehen für Straßen- und Kanalsanierungen Investitionen in Höhe von rund 5 Millionen Euro an. „Was lange währt, wird endlich gut“, kommentierte Bürgermeister Gerhard Hainzinger den Haushalt für das laufende Jahr. Zwar sei man wieder spät dran, aber dadurch sei kein Nachtragshaushalt erforderlich. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 7,7 Millionen Euro.

Größte Einnahmequelle sind Einkommensteuer und Ersatzzahlungen. Sie sind auf 2,3 Millionen Euro angesetzt, das entspricht einem knappen Drittel der Einnahmen. Die Gewerbesteuer, der zweitgrößte Einnahmeposten, wird auf 2,2 Millionen Euro (1,9 Millionen Euro im Vorjahr) veranschlagt, das sind 28,5 Prozent der Einnahmen. Der Rathauschef sieht darin eine gesunde Entwicklung: „Wir haben jetzt die Talsohle durchschritten. Die Last verteilt sich auf viele Schultern.“ Auch für die kommenden Jahre werden steigende Summen veranschlagt, da einige große Betriebe noch keine Gewerbesteuer zahlen, weil sie erst seit kurzem im Gewerbegebiet angesiedelt sind.

Die Erstattungen und Zuschüsse für die Kindertagesreinrichtungen liegen bei rund einer Million Euro (13,4 Prozent) und stehen damit an dritter Stelle der Einnahmen.

Personalkosten

Die Personalausgaben bilden mit 2,8 Millionen Euro (2,6 Millionen Euro im Vorjahr) den größten Posten und machen 36,9 Prozent der Ausgabenseite aus. Ein Löwenanteil von 1,8 Millionen Euro, das entspricht 62,1 Prozent, entfällt dabei auf das Kindergartenpersonal. „Im Kindergartenbereich zahlt die Gemeinde pro Jahr etwa 800 000 Euro drauf“, erklärte Hainzinger. Dafür verfüge Sulzemoos über sehr qualifiziertes Kindergartenpersonal und ausreichend Plätze. „Wir können uns das leisten“, fügte der Gemeindechef hinzu. Der zweitgrößte Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt sind die Sach- und Betriebsausgaben, die mit 1,5 Millionen Euro (19 Prozent) zu Buche schlagen. An dritter Stelle steht die Kreisumlage mit 1,4 Millionen Euro. Hainzinger rechnet damit, dass die Kreisumlage in Zukunft wieder ansteigen wird.

Investitionen

Auch wenn die Gemeinde finanziell gut aufgestellt ist, muss sie heuer und in den kommenden Jahren einige Investitionen stemmen. Im 10,6 Millionen Euro umfassenden Vermögenshaushalt sind 6,7 Millionen Euro dafür vorgesehen. Dabei entfallen 2,3 Millionen Euro auf Grunderwerbskosten (davon 2 Millionen für den eventuellen Ankauf von ökologischen Ausgleichsflächen) und 4,2 Millionen auf Baukosten.

Kläranlage

Das wichtigste Vorhaben war in den vergangenen Jahren der Neubau der Kläranlage, der insgesamt mit rund 5,8 Millionen Euro zu Buche schlägt. Hier fallen heuer noch 840 000 Euro an. Den Löwenanteil des Mammutprojekts müssen die Bürger zu gleichen Teilen über eine Erhöhung der Abwassergebühren sowie der Verbesserungsbeiträge schultern.

Kanalbau

Ein großer Brocken wird die Sanierung mehrerer Oberflächenwasserkanäle. Diese Maßnahmen werden die Gemeinde etwa 2,8 Millionen Euro kosten und sollen bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Auf den Kanal Angerweg/Rohrbachstraße entfallen 972 000 Euro und für den Kanal im Waldweg sind 410 000 Euro angesetzt. Der Kanal in der Lindenstraße wird mit knapp 1,3 Millionen Euro zu Buche schlagen und der in der Mörtlstraße mit 210 000 Euro. Der Regenwasserkanal in der Bachstraße von Orthofen umfasst einen Gesamtausgabenbedarf von 280 000 Euro. Für kleine Kanalbaumaßnahmen sind 129 200 Euro angesetzt. Es wird ein Zuschuss von einer halben Million Euro erwartet.

Straßensanierung

Auch an der Sanierung von Straßen, die insgesamt etwa 2,1 Millionen Euro kostet, wird die Gemeinde noch viel zu knabbern haben. Eine größere Maßnahme stellt die Lindenstraße in Sulzemoos dar, für die bis zum Jahr 2020 Gesamtkosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro und 410 000 Euro Zuschüsse einkalkuliert werden. Für den zweiten Bauabschnitt der Dorfstraße in Wiedenzhausen werden 252 000 Euro veranschlagt. Für den Waldweg sind insgesamt 340 000 Euro eingeplant, für die Ortsdurchfahrt Wiedenzhausen sind Restkosten von 100 000 Euro fällig und für die Ortsdurchfahrt Sulzemoos 23 500 Euro.

Für die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Lindenstraße-St2054 werden 260 000 Euro anfallen sowie 136 000 Euro für diverse andere Straßenbaumaßnahmen. Bürgermeister Gerhard Hainzinger rechnet damit, dass alle Investitionen für Regenwasserkanäle und Straßensanierungen bis Ende 2021 abbezahlt sein werden, da die Gemeinde über ein gutes Finanzpolster verfügt.

Für den Bauhof wird heuer ein Kommunalfahrzeug beschafft. Dafür werden 100 000 Euro bereitgestellt. Die zweite Phase des Breitbandausbaus (Sulzemoos-Nord, Ziegelstadel, Einsbach-Süd) wird insgesamt rund 300 000 Euro kosten (Zuschuss 180 000 Euro). Allerdings konnte mit den Baumaßnahmen noch nicht begonnen werden, da es einen Engpass beim Tiefbau gibt.

