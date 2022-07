Ja zu Wohnraum, nein zu hohen Zäunen

Dieses Einfamilienhaus in Wiedenzhausen soll zu einem Zweifamilienhaus umgebaut werden. © Stangl

Der Gemeinderat Sulzemoos hat sogenannten Bauplatz für Nachgeborene sowie den Umbau eines Hauses in Wiedenzhausen genehmigt. Abgelehnt wurde lediglich ein 1,80 Meter hoher Zaun.

Sulzemoos – Bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Gemeinderat einstimmig und ohne Diskussion zwei Bauvorhaben auf den Weg gebracht.

Befürwortet wurde ein Bauantrag auf Zu- und Umbau eines Einfamilienhauses in der Frühlingstraße von Wiedenzhausen in ein Zweifamilienhaus. Der Bauwerber möchte dabei einen eingeschossigen Anbau an das bestehende Einfamilienhaus errichten, das Dach aufsteilen und im Dachgeschoss eine weitere Wohneinheit errichten sowie die bestehende Garage vergrößern. Da der Bebauungsplan „Am südlichen Ortsrand, Nummer 2“ für diesen Bereich bestimmte Einschränkungen vorsieht, hatte der Bauwerber mehrere Befreiungen vom Bebauungsplan beantragt, darunter eine Dachneigung von 40 Grad, den Einbau von Wohnungen ins Dachgeschoss und eine Überschreitung der maximalen Gebäudebreite.

Soweit aus Sicht von Bürgermeister Johannes Kneidl kein Problem: „Wir haben in der näheren Umgebung viele Referenzobjekte, bei denen wir auch solche Befreiungen erteilt haben“, erläuterte er. Dies sahen auch die Räte so und stimmten diesen Befreiungen zu.

Nur eine Befreiung wurde nicht wie beantragt erteilt: Der Bauwerber möchte statt des erlaubten, ein Meter hohen Staketenzauns einen 1,80 Meter hohen Stabmattenzaun errichten. „Ich kritisiere, dass wir uns so einmauern, und ich würde das aus der Sicht nicht befürworten“, stellte Johannes Kneidl fest. Da jedoch das Nachbargrundstück mit einem 1,60 Meter hohen Zaun eingefriedet ist, schlug er vor, auch für dieses Grundstück die Zaunhöhe auf 1,60 Meter zu beschränken. Die Räte stimmten diesem Vorschlag zu. „Hoffentlich hört sich diese neue Mode mit hohen Zäunen und Mauern bald auf, sonst müssen wir im Gemeinderat tätig werden“, sagte der Rathauschef abschließend.

Landratsamt-Stellungnahme sorgt für Kritik im Gemeinderat

Weiter voran gebracht wurde der Bebauungsplan „Am Sammerfeld West“ im Ortsteil Einsbach. Dabei soll auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche am nordwestlichen Ortsrand von Einsbach ein Bauplatz für Nachgeborene entstehen. Die Zufahrt zu dem Grundstück soll über eine Verlängerung der Straße „Am Sammerfeld“ nach Norden erfolgen. Aktuell befindet sich dort noch ein Feldweg, der verbreitert werden soll.

Ein Punkt bei den eingegangenen Stellungnahmen von Behörden stieß bei Bürgermeister Johannes Kneidl auf wenig Verständnis: Der Fachbereich Rechtliche Belange des Landratsamts Dachau riet der Gemeinde, die Planung nochmals zu überdenken, da die dargelegte Erforderlichkeit für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung in der vorgelegten Planung nicht erkannt werden könne. „Scheinbar hat es sich noch nicht bis ins Landratsamt herumgesprochen, dass wir händeringend nach Wohnraum suchen, auch für Nachgeborene“, sagte Kneidl dazu. Mangels Flächenverfügbarkeit und mangels alternativer Standorte habe sich die Gemeinde entschlossen, immerhin für einen kleinen Umgriff Baurecht zu schaffen. Am Ende fassten die Räte einstimmig den Satzungsbeschluss. Christian Stangl

