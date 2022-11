„Wirtsgarten“: Gemeinderat gibt Startschuss für Bebauung

Teilen

Sieben Parzellen: Im „Wirtsgarten“ von Orthofen soll ein neues Baugebiet verwirklicht werden. © cst

Der Sulzemooser Gemeinderat will in Orthofen ein neues Baugebiet verwirklichen und hat einstimmig den Startschuss zur Bebauung einer Fläche am südlichen Ortsrand gegeben.

Sulzemoos – Im sogenannten „Wirtsgarten“ sollen auf einem rund 3500 Quadratmeter großen Areal in sieben Parzellen vier Einfamilienhäuser, ein Doppelhaus und ein kleines Mehrfamilienhaus für drei Parteien im Rahmen eines Baulandmodells errichtet werden. Die Zufahrt zu dem Wohngebiet soll von der Ringstraße aus erfolgen.

„Baulandmodell bedeutet, dass sich Alteigentümer und Gemeinde die entstehenden Nettobaulandflächen teilen“, erklärte Bürgermeister Johannes Kneidl. Ob die Gemeinde die ihr zustehenden Grundstücke verkauft oder selbst bebaut, sei noch offen.

Der Gemeinderat votierte jetzt einmütig dafür, den zur Wohnbaulandausweisung erforderlichen Bebauungsplan aufzustellen. Seitens der Gemeinderäte gab es weder Einwände noch Fragen. Das war allerdings wenig überraschend, da das Vorhaben bereits Thema in vorangegangenen nichtöffentlichen Sitzungen war, wie Johannes Kneidl mitteilte.

Den Baulandmodellvertrag mit dem Eigentümer sowie die städtebaulichen Verträge mit allen Beteiligten habe man bereits geschlossen. Im nächsten Schritt kommt es zur ersten öffentlichen Auslegung. Dabei werden sogenannte Träger öffentlicher Belange, also Behörden und Stellen, die ihrerseits öffentliche Aufgaben oder Planungen wahrnehmen wie beispielsweise Leistungsträger oder Landesämter, um eine Stellungnahme gebeten.

„Wenn alles normal läuft und nichts dazwischenkommt, wovon ich ausgehe, könnte das Verfahren bis Sommer nächsten Jahres abgeschlossen sein“, glaubt der Rathauschef. Christian Stangl

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.