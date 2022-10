Gewerbegebiet bekommt Ladeinsel für Elektrofahrzeuge

Noch eine Baustelle, aber in rund einem Monat soll auf dem Park-and-Ride-Platz im Gewerbegebiet von Sulzemoos eine Ladeinsel für Elektrofahrzeuge in Betrieb gehen. © cst

Am Park-and-Ride-Platz im Gewerbegebiet von Sulzemoos entstehen Ladesäulen und Schnelllader. Die Gemeinde rechnet mit einer großen Nachfrage.

Sulzemoos – Mit dem eigenen Elektroauto die kurze Strecke bis zum Parkplatz fahren und dann weiter mit dem Bus nach München – und wenn die Pendler zurück nach Sulzemoos kommen, ist die Batterie wieder vollgeladen: Das ist die Idee hinter der Ladeinsel für Elektrofahrzeuge, die am Park-and-Ride-Platz im Gewerbegebiet von Sulzemoos entsteht.

In der Mitte des Pendlerparkplatzes errichtet die Gemeinde Sulzemoos zusammen mit ihrem Partner Energie Südbayern (ESB) zurzeit Plätze für vier normale Ladesäulen und sechs Schnelllader, die auf acht Schnelllader ausgebaut werden können. Ein Stellplatz davon ist barrierefrei. Für die Stromversorgung wird am Parkplatz eigens ein Transformator installiert.

Eine Besonderheit hat die Ladeinsel: „Auch größere Fahrzeuge wie Lieferwagen oder Wohnmobile können dort geladen werden“, erklärt Bürgermeister Johannes Kneidl, der mit einer großen Nachfrage und einer Aufwertung des Standortes Sulzemoos und Gewerbegebiet rechnet. Denn einerseits liegt der Parkplatz direkt an der Autobahn, andererseits fährt die Expressbusline 732 Pasing-Dasing diesen Parkplatz an.

Aktuell ist ein großer Bereich des Parkplatzes aufgrund der Baumaßnahmen gesperrt. Die Ladesäulen werden Anfang November montiert, Mitte November soll der Parkplatz eröffnet werden.

Für die Zukunft kann sich der Rathauschef noch einige Erweiterungen vorstellen. Vorgesehen ist, dass die Ladeinsel noch überdacht wird und dass eine Photovoltaikanlage auf dem Dach Strom für die Ladesäulen produziert. „Denkbar wäre auch noch die Errichtung kleiner Boxen, in denen E-Bikes geladen und gesichert gegen Diebstahl abgestellt werden können“, so Kneidl. Auch in den anderen Gemeindeteilen wird die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge noch ausgebaut. Im Ortsteil Einsbach sollen auf dem Parkplatz vom ehemaligen Schulhaus neben der Pfarrkirche und in Wiedenzhausen am Kinderhaus normale Ladesäulen aufgestellt werden.

„Wenn diese Maßnahmen heuer nicht mehr realisiert werden können, dann Anfang nächsten Jahres“, verspricht Kneidl. Christian Stangl

