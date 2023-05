Sulzemoos: Große Flächen für Windräder ausgewiesen

Teilen

Neben Fotovoltaikanlagen gehört schon jetzt mit dem Windrad im Buchwald bei Welshofen eine Windkraftanlage zum Ortsbild von Sulzemoos. Zukünftig könnten östlich des Dorfes weitere hinzukommen. © cst

Gut im Rennen ist die Gemeinde Sulzemoos bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie, denn die Vorrangflächen belaufen sich auf 6,8 Prozent des Gemeindegebiets. Jetzt hat der Gemeinderat einstimmig grünes Licht gegeben, die vorgeschlagenen Flächen dem Regionalen Planungsverband München mitzuteilen. Im Wesentlichen läuft es dabei auf ein Areal im Osten von Sulzemoos hinaus.

Sulzemoos – Die Bundesregierung will der Windkraft und damit der Energiewende mit dem Wind-an-Land-Gesetz Schub geben und hat den Freistaat verpflichtet, bis 2027 mindestens 1,1 Prozent seiner Fläche als Vorranggebiet für Windkraft nutzbar zu machen, bis 2032 dann 1,8 Prozent. Das bedeutet, bis dahin muss etwa zweieinhalb Mal so viel Platz für Windräder reserviert werden wie heute. In diesen Vorranggebieten haben Windkraftanlagen eine Privilegierung, und pauschale Abstandsregeln wie die 10H-Regelung gelten dann nicht mehr. Zuständig sind die 18 regionalen Planungsverbände in Bayern, in denen Kommunen, Landkreise und die Bezirksregierungen vertreten sind. Der Landkreis Dachau gehört zur Planungsregion 14, der auch die Landeshauptstadt München sowie die Landkreise Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München und Starnberg angehören.

„Wir müssen etwas tun, da beißt die Maus keinen Faden ab“, findet Bürgermeister Johannes Kneidl. Denn: Werden in einer Planungsregion die Flächenvorgaben nicht erreicht, sind dort per Bundesgesetz Windräder flächendeckend im Außenbereich als privilegierte Bauvorhaben erlaubt. Im Landkreis Dachau haben sich die Bürgermeister Ende September vergangenen Jahres dafür ausgesprochen, eine gemeinsame solidarische Planung zu beauftragen, mit dem Ziel, mehr als 1,1 Prozent der Landkreisfläche zu melden, aktuell sind es 1,6 Prozent (948,4 Hektar). Ein Landschaftsplanerbüro wurde mit der Ausarbeitung der Planungen beauftragt. Es beteiligen sich die Stadt Dachau und alle Landkreiskommunen außer Odelzhausen und Pfaffenhofen, da dort bereits bestehende Flächen in die Landkreisbilanz eingebracht werden.

Johannes Kneidl erklärte, dass das Hauptkriterium der Abstand zur Wohnbebauung sei. Er beträgt bei Wohngebieten 1000 Meter und 800 Meter zum Außenbereich. Ausgeschlossen seien Tabuflächen wie Naturschutzgebiete. Der Rathauschef erläuterte weiter, dass der Landkreis Dachau vor über zehn Jahren beschlossen hatte, einen gemeinsamen Teilflächennutzungsplan für Windkraftstandorte auf den Weg zu bringen. „Die damals identifizierten Flächen entsprechen ungefähr dem, was auch die heutigen Planungen ergeben haben“, so Kneidl.

Bürgermeister Kneidl: Lieber konzentrierte Flächen als Flickenteppich

Für die Gemeinde Sulzemoos bedeutet das konkret, dass ein Waldgebiet im Osten von Sulzemoos, das sich Richtung Machtenstein und Grub bis nach Lindach und Altstetten erstreckt, als Vorrangfläche gemeldet wird. Betroffen sind dabei auch die Gemeinden Schwabhausen und Bergkirchen. Südlich der Autobahn A8 wurden ebenfalls noch zwei kleinere Flächen identifiziert. Sie liegen in einem Waldstück nordöstlich von Unterwinden und in einem Waldstück nordöstlich von Hilpertsried in Richtung Ziegelstadel. Der Gemeindechef rechnet allerdings nicht damit, dass diese kleinen Flächen in die Planungen übernommen werden.

„Ziel ist, in dem ganzen Gebiet größere Konzentrationsflächen zu finden und nicht einen Flickenteppich zu haben“, so Kneidl. Man werde dennoch alle Flächen weitermelden. „So sind wir auch in einer gemeinsamen Vorgehensweise aller beteiligten Gemeinden im Landkreis Dachau verblieben, aber in die Planung wird wohl nur die Fläche im Osten von Sulzemoos einfließen.“ Summiert man alle gemeldeten Vorrangflächen auf, ergibt sich eine Gesamtfläche von 130,2 Hektar. Bei einer Gemeindefläche von 1904 Hektar entspricht das 6,8 Prozent der Gemeindefläche. Johannes Kneidl betonte, dass es zunächst nur darum geht, die Vorrangflächen zu melden.

„Alles, was konkret ist, besprechen wir zu gegebener Zeit. Wenn es zu einer Umsetzung kommen würde, bei der auch eine interkommunale Zusammenarbeit denkbar ist, müssten Fachleute das Gebiet sinnvoll überplanen“, so der Rathauschef. Auch die Anschlussmöglichkeit an das Stromnetz sei kein Kriterium für die bisherigen Planungen gewesen, sagte er auf Nachfrage. Die Gemeinderäte stimmten der Meldung einhellig und ohne Diskussion zu, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass die in der Sitzung gezeigte Karte bereits Thema im nichtöffentlichen Teil der Februar-Sitzung war. Christian Stangl

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.