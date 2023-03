Sulzemoos hebt Kita-Gebühren deutlich an

Tiefer in die Geldbörse greifen müssen Eltern in Sulzemoos künftig für die Betreuung ihres Nachwuchses. © CHROMORANGE / stock&people / IMAGO

Eltern in Sulzemoos müssen künftig für die Betreuung der Kinder tiefer in die Tasche greifen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Sulzemoos – Der Gemeinderat von Sulzemoos hat bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig und ohne Diskussion eine neue Benutzungs- und Gebührensatzung für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen beschlossen. Wie bereits in der Bürgerversammlung angekündigt, müssen die Eltern für die Betreuung ihres Nachwuchses zukünftig tiefer in die Geldbörse greifen.

„Qualitativ hochwertige Betreuung hat ihren Preis.“, begründete Bürgermeister Johannes Kneidl den Schritt und verwies auf Tarifanpassungen für die Beschäftigen. Die Eltern würden andererseits durch den staatlichen Kindergartenzuschuss von monatlich 100 Euro pro Kind entlastet. „Zudem sind wir in Vergleich mit anderen Gemeinden immer noch günstig“, findet er.

Der Rathauschef betonte, dass die beiden neuen Satzungen bereits den Elternbeiräten aller drei Kindertagesstätten in Einsbach, Sulzemoos und Wiedenzhausen vorgestellt wurden. „Sie sehen das als vernünftig an und sind bereit, das mitzutragen“, betonte er.

In der neuen Gebührensatzung soll künftig die Betreuung eines Kindes in der Krippe für beispielsweise acht bis neun Stunden von 261 Euro im Monat ab September 2023 auf 365 Euro ansteigen. Für die einmonatige Eingewöhnungszeit in der Krippe werden zukünftig 100 Euro statt bisher 70 Euro fällig. Im Kindergarten bezahlen Eltern beispielsweise für eine Betreuungszeit von acht bis neun Stunden derzeit monatlich 138 Euro. Im neuen Kindergartenjahr werden dafür 191 Euro erhoben.

Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig mehrere Kindertageseinrichtungen der Gemeinde, so wird die monatliche Gebühr für das zweite und die weiteren Kinder jeweils um zehn Prozent ermäßigt.

Die Hortbetreuung, also die Ferien- und Nachmittagsschulbetreuung, soll laut Kneidl „zu fairen Preisen auf ein neues Level gehoben“ werden. Ab September soll es die Möglichkeit einer Ganzjahresbuchung geben. „Damit Eltern sich darauf verlassen können, dass immer Betreuung mit entsprechendem Personal gewährleistet ist.“

Zudem werden für die Hortbetreuung eigene Räumlichkeiten in den Kindertagesstätten eingerichtet. „In jeder der drei Einrichtungen haben wir zehn Plätze, von denen jetzt nach der Anmeldung jeweils schon neun vergeben sind“, zeigte sich der Rathauschef zufrieden.

Bei einer täglichen Buchungskategorie von drei bis vier Stunden werden beispielsweise 113 Euro monatlich verlangt. Für die Ferienbetreuung berechnet die Gemeinde eine Pauschale je nach Anzahl der gebuchten Ferientage. Für 16 bis 30 Tage bei einer Betreuungszeit von 8 Uhr bis 16 Uhr werden zum Beispiel 61 Euro fällig.

In der Benutzungssatzung gibt es bei den Öffnungszeiten Änderungen. Die Kindertagesstätten Sulzemoos und Wiedenzhausen haben ab September von 7 bis 16 Uhr (bisher bis 17 Uhr) geöffnet. Unverändert geblieben sind die Öffnungszeiten bei der Kindertagesstätte in Einsbach: täglich von 7 bis 17 Uhr, freitags nur bis 16 Uhr.

Der Rathauschef begründet die kürzeren Öffnungszeiten damit, dass nach 16 Uhr in den Einrichtungen jeweils nur noch ein bis drei Kinder betreut werden. „Wir bieten vollen Service, aber wir müssen optimieren. Es macht daher Sinn, dass wir die Langbucher in einem Kinderhaus zusammenfassen“, findet er. Es habe auch bereits Gespräche mit den betroffenen Eltern gegeben. Diese seien damit einverstanden.