Gemeinde Sulzemoos muss 2019 einiges investieren

Die Gemeinde Sulzemoos investiert im kommenden Jahr Millionen Euro in die Sanierung von Straßen.

Sulzemoos – Sulzemoos steht finanziell gut da, die Bürger sind mit ihrem Rathauschef zufrieden. Das zeigte sich bei der Bürgerversammlung. Rund 70 Einwohner folgten der Einladung von Gerhard Hainzinger ins Sportheim. Zunächst stellte er wie auf jeder Bürgerversammlung die Lage Gemeinde dar (wir haben berichtet).

In Sulzemoos werden in der Lindenstraße der Regenwasserkanal erneuert, eine neue Straßenbeleuchtung angebracht, DSL- und Erdgasleitungen verlegt und die Straße selbst saniert und mit einem Gehweg ausgestattet. „Alles, was moderne Gemeinden anbieten, wird in dieser Straße zu finden sein“, so Hainzinger. Rund 2,4 Millionen Euro muss die Gemeinde allein dafür investieren.

In der Mörtlstraße wird zudem der marode Oberflächenwasserkanal neu verlegt. Dafür muss Sulzemoos 261 000 Euro berappen. Saniert werden soll auch die Verbindungsstraße Lindenstraße-Staatsstraße. Der Gemeindechef rechnet damit, dass diese Maßnahme mit mehr als 200 000 Euro zu Buche schlagen wird.

Im Anschluss konnten die Bürger das Wort ergreifen. Josef Sedlmeir wollte wissen, ob die Ansiedelung eines Supermarktes für die Gemeinde noch ein Thema sei. Diese Frage konnte Hainzinger bejahen. Es sei jedoch schwierig, Märkte zu finden, da deren Kaufkraftanalysen Sulzemoos als schwach einstufen.

Die Verbindungsstraße am Ortsausgang vom Unterdorf über die Bogenrieder Straße zur Kreisstraße nach Wiedenzhausen soll saniert werden. Bernhard Spaett schlug vor, den unfallträchtigen Kreuzungsbereich Lindenstraße-Staatstraße dabei verkehrssicherer zu gestalten. Der Rathauschef teilt diese Ansicht. Die Gemeinde werde Gespräche mit der Straßenmeisterei führen, damit an den angrenzenden Feldern Sichtdreiecke eingehalten werden.

Mehrere Bürger beschwerten sich über die extreme Geruchsbelästigung durch den Abwasserkanal, der von Zielgelstadel in die Mörtlstraße führt. Eine Erklärung dafür hatte der Bürgermeister nicht. „Wir haben es mit Fachleuten besprochen. Die Abwassermenge aus dem Gewerbegebiet ist mehr geworden und sollte völlig ausreichen, damit es im Kanal nicht mehr zu einer Gärung kommt“, so Hainzinger. Er versprach, das Problem nochmals mit den zuständigen Ingenieuren zu erläutern.

Robert Englmann regte an, dass die Schlossallee wieder passierbar gemacht werden soll. Da im vergangenen Jahr die dortige Brücke über den Steindlbach abgerissen wurde, ist der Weg nicht mehr durchgehend begehbar. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass es sich bei der Schlossallee um einen Privatweg handelt. „Das ist zwar sehr bedauerlich, aber leider haben wir darauf keinen Einfluss“, fügte er hinzu.

An der Steindlbachbrücke in der Hauptstraße wurden kürzlich Probebohrungen durchgeführt. Anton Sedlmeir wollte wissen, was es damit auf sich hat. Der Gemeindechef erklärte, dass die Brücke im Zuge von Brückenbauverbesserungsmaßnahmen komplett erneuert werden soll. „Wann, ist allerdings noch ungewiss.“

Horst Rotter schlug vor, die Vorfahrtsregelung in der Kirchstraße an der Abzweigung zur Dr.-Baumgartner-Straße zu ändern. Derzeit gilt dort die Rechts-vor-links-Regel. Gerhard Hainzinger hält es nicht vor sinnvoll, die Kirchstraße an dieser Stelle zur vorfahrtsberechtigten Straße zu machen: „Die Regelung gilt dort, weil sie auch nach Aussage der Polizei zur Verkehrsberuhigung beiträgt.“ CHRISTIAN STANGL