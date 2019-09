Schock nach deftiger Defi-Rechnung

Nach einer Lebensrettung übernimmt die Versicherung sämtliche Kosten - bis auf die Instandsetzung des Defibrillators.

Sulzemoos – Erich Köhler ist im Mai von seinen Tennisfreunden vom SV Sulzemoos mithilfe eines Defibrillators gerettet worden. Wie die Heimatzeitung damals berichtete, hatte der 62-Jährige während eines Punktspiels nach dem Einzel einen Herzinfarkt erlitten.

Mittlerweile geht es Köhler wieder einigermaßen gut. Die Kosten für Heilbehandlung, Hubschrauberflug, Rettungsdienst und Reha sind von seiner Krankenversicherung, der AOK, anstandslos übernommen worden. Nicht aber die 503,37 Euro für die Instandsetzung des Defis.

Ein Unding, wie SVS-Tennisabteilungsleiter Peter Richter (54) findet. „Es kann doch nicht sein, dass sie alles bezahlen, aber das Wiederaufladen des lebensrettenden Gerätes nicht“, sagt Richter, der damals einer der Ersthelfer war. „503 Euro sind eine nette Summe, da erschrickst du erst mal.“

Doch nach dem Einsatz auf dem Tennisplatz benötigte der Defi neue Elektroden und eine neue Lithium-Batterie. Dazu kamen die Kosten für Servicearbeit, Reparatur und Funktionsprüfung, die eine Dachauer Fachfirma übernahm. Macht alles in allem 503,37 Euro.

Richter und seine Teamkollegen vom SV Sulzemoos warteten erst einmal ab, bis Erich Köhler von der Reha zurück war. „Ich habe die Rechnung dann bei der Sportversicherung des Bayerischen Landessportverbands, der Arag, eingereicht. Und die haben die Rechnung auf Kulanz übernommen“, sagt Richter.

Im Antwortschreiben an den SV Sulzemoos gibt die Versicherung zu bedenken, dass die Instandsetzungskosten für den Defi „grundsätzlich nicht in der Unfallversicherung mitversichert“ seien. „Im Interesse aller Sportler haben wir uns jedoch zu der kulanzweisen Kostenübernahme entschieden“, so die Arag.

„Defibrillatoren sind keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung“, sagt eine Referentin der AOK Bayern auf Nachfrage. Es gebe keine gesetzliche Regelung, dass ein Verein einen Defi bereitstellen müsse. Das sei eine Sache der Eigenverantwortlichkeit. „Daher muss der Verein auch die Kosten für eine Instandsetzung übernehmen“, so die AOK-Referentin.

Im Endeffekt hätten Köhler, seine Tennisfreunde oder die Verantwortlichen im SVS natürlich die Defi-Kosten auch aus eigener Tasche beglichen. Dass der 62-Jährige wieder fit ist, ist schließlich die Hauptsache. Richter: „Der Erich stand schon wieder auf dem Platz und hat ein paar lockere Schläge gemacht.“