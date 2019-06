Es knatterte, tuckerte, dampfte

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Nachdem der erste Termin wortwörtlich ins Wasser gefallen war, konnten die „Oldtimerfreunde Sulzemoos“ jetzt zu ihrem vierten Ausflug starten.

Sulzemoos – So konnten sie ihre Schätze präsentieren, die übers Jahr in so mancher Garage gehegt und gepflegt werden. Es knatterte, tuckerte und dampfte wieder mächtig auf dem Parkplatz des Sulzemooser Feuerwehrhauses. Rund 35 Teilnehmer aus Sulzemoos und den umliegenden Ortschaften waren dem Aufruf von Jörg Mutschall, Johann Naßl und Andreas Wallner gefolgt und trafen sich vor vielen Zuschauern zum Ausflug.

Mitmachen durfte jeder mit einem fahrbaren Untersatz vor dem Baujahr 1970. Vom Moped, Motorrad, Auto und Traktor bis hin zum Unimog reichte die Palette der zu bestaunenden Objekte. Ein MG B GT in knalligem Gelb und ein creme-roter Volvo PV 445 Duett, die zum ersten Mal dabei waren, erwiesen sich als echte Hingucker.

Bei herrlichem Wetter ging’s über Feldwege und den Wald zum Wirt nach Machtenstein. Dort tauschten die Oldtimer-Fans bei einer Brotzeit und kühlen Getränken ihre Erfahrungen miteinander aus. „Es freut uns als Organisatoren natürlich sehr, dass auch im vierten Jahr in Folge die Beteiligung an unseren Ausflügen so hoch ist, und dass es uns gelingt, Jung und Alt zusammenzubringen und für die Ausfahrten zu begeistern,“ zeigte sich Jörg Mutschall zufrieden.

cst