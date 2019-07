Defi in verschlossender Turnhalle deponiert - Nur durch Glück können Tennisspieler ihrem Kameraden das Leben retten  

Dank seiner Tenniskameraden vom SV Sulzemoos hat Erich Köhler (62) einen Herzinfarkt überlebt. Die Retter verwendeten einen Defibrillator. Doch das Gerät war in der verschlossenen Turnhalle.

Sulzemoos –Es war das erste Punktspiel der Herren 50 des SV Sulzemoos in dieser Saison. Das Team empfing am 19. Mai in der Kreisklasse auf eigener Anlage den TC Fürstenfeldbruck. Alle konzentrierten sich aufs Tennis. Nur Zuschauerin Renate Kindlein (54) nicht. „Mir ist aufgefallen, dass mit dem Erich was nicht stimmt“, erinnert sie sich. „Ich habe ihn daraufhin nicht mehr aus den Augen gelassen.“ Erich Köhler (62) war bereits im Einzel nicht wohl gewesen. Der Olchinger hatte es trotz großen Einsatzes im Match-Tiebreak des dritten Satzes verloren. Nichts ahnend, dass er wenige Minuten später einen weitaus härteren Kampf zu bestehen hatte. Den Kampf um sein Leben.

Erich Köhler verzichtete auf das Doppel, ruhte sich stattdessen bei Kaffee und Kuchen auf einer Bank aus, sah zu, wie sich seine Teamkameraden fürs Doppel einschlugen – und sackte zusammen. Herzinfarkt! Akute Lebensgefahr!

Doch da war ja noch Renate Kindlein. Sie hatte Köhler die ganze Zeit im Visier gehabt. Nun handelte sie blitzschnell. Sie brüllte: „Alle runter vom Platz und herkommen!“, griff zu ihrem Handy und setzte einen Notruf ab. Die Teamkameraden Rudolf Achhammer (63), Peter Richter (54), Peter Diefenbach (71) und Johann Hermann (62) legten Erich Köhler in der Zwischenzeit auf den Boden und brachten ihn in eine stabile Seitenlage. Achhammer begann sofort mit einer Herzdruckmassage. Richter musste hingegen die rund 250 Meter zur verschlossenen Turnhalle des SVS fetzen, wo ein Defibrillator im Treppenhaus im 1. Stock hängt. Richter besitzt als Tennis-Abteilungsleiter ausnahmsweise einen Schlüssel für die Haustür.

„Der Erich atmete nicht mehr“, erinnert sich Achhammer, der trotzdem nicht aufhörte zu „pumpen“. Kurz darauf war Peter Richter mit dem Defi zur Stelle. Gemeinsam setzten sie die Elektroden an. Richter hatte vor nicht allzu langer Zeit bei seinem Arbeitgeber MTU eine Ersthelferausbildung absolviert, zu der eine Unterweisung am Defibrillator gehört. Doch wie er meint, sei dessen Anwendung „überhaupt kein Problem“. „Wir haben einmal geschockt, so Richter weiter, „dann war Erich wieder da.“ Während der entscheidenden Sekunden waren die Helfer zudem mit dem Rettungsdienst in Kontakt, denn Renate Kindlein hatte ihr Handy auf laut gestellt.

Es dauerte nur wenige Minuten, dann waren drei Rettungswagen mit Sanitätspersonal sowie ein Notarzt da und übernahmen. Ein Hubschrauber landete alsbald auf dem nahen Fußballplatz des SV Sulzemoos. „Sie schlossen Erich ans EKG an. Als ich dort auf dem Bildschirm die Herzschlagkurve gesehen habe, ist mir eine ganze Ladung Steine vom Herzen gefallen“, so Peter Richter.

Erich Köhler wurde mit dem Heli ins Deutsche Herzzentrum München geflogen. Dort kämpften Spezialisten um das Leben des Patienten. Eine sehr schwere Aufgabe. Der Olchinger hatte bereits 2014 einen Herzinfarkt erlitten. Die Mediziner mussten unter anderem den seiner Zeit implantierten Stent, eine Art Röhrchen zum Offenhalten von Gefäßen, freimachen. Doch am Ende schafften sie es. Erich Köhler überlebte!

„Für das, was ich gehabt habe, geht es mir gut“, sagt der 62-Jährige, der seinen Humor schon wieder gefunden hat: „Ich bin halt zäh wie Leder, und meine Zeit war wohl noch nicht um.“ Ob er sich noch an die dramatischen Minuten auf dem Tennisplatz erinnern könne? „Nein. Ich weiß nichts mehr. Denn ich bin erst fünf Tage nach dem Herzanfall wieder aufgewacht.“

Seinen Tenniskameraden ist Köhler, der beruflich als Chauffeur im öffentlichen Dienst arbeitet, natürlich unendlich dankbar. „Der Notarzt hat uns gesagt, dass Erich ohne den Defi wahrscheinlich nicht überlebt hätte“, so Peter Richter. Er, die übrigen Tenniscracks sowie der SVS-Vorstand tragen seit dem Vorfall schwere Gedanken mit sich herum. Wegen des Standorts des Defibrillators. „Wir hatten bereits eine Vorstandssitzung. Wir schauen uns nun um eine geeignetere Befestigungsmöglichkeit draußen um“, sagt Tennis-Abteilungsleiter Richter. Zudem soll der Erlös aus dem Dorffest im August für ein zweites Gerät verwendet werden.

Dass ein Defibrillator bei Sportvereinen nicht in einen verschlossenen Raum gehört, bestätigt Martin Schlender, Rettungsassistent bei der BRK-Rettungswache Odelzhausen: „Er sollte dort angebracht werden, wo jeder rankommt – bei Sportvereinen am Spielfeldrand, beispielsweise an einem Pfosten oder Mast.“ Wobei es wichtig sei, dass es zusätzlich eine Beschilderung gibt, so Schlender weiter. Klar sei ein Defi teuer, und es sei ärgerlich, wenn er gestohlen oder beschädigt werde. Wichtiger sei jedoch die Zugänglichkeit. Weil dies im Fall von Erich Köhler letzten Endes so war, können die Herren-50-Tenniscracks des SVS in Kürze eine deftige Brotzeit genießen. Spendiert von ihrem dankbaren Mitspieler.

