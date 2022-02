Sulzemoos trauert um ein Urgestein

Dem SV Sulzemoos gehörte sein Herz: Robert Englmann im Kassenhäusl. 36 Jahre lang war er Platzkassier – eine von vielen Aufgaben, die er übernahm. © cst

Sulzemoos/Wiedenzhausen – Er war ein Sulzemooser Urgestein, dessen Herz fast 75 Jahre lang am Sportverein Sulzemoos hing: Jetzt ist Robert Englmann im Alter von 90 Jahren verstorben.

Robert Englmann erblickte am 25. März 1931 in Wiedenzhausen das Licht der Welt. Im Alter von 14 Jahren kam er als landwirtschaftlicher Arbeiter nach Sulzemoos. Sein Traumberuf wäre eigentlich Metzger gewesen, doch er fand keine Lehrstelle. Nach 20 Jahren wechselte Englmann seine Tätigkeit und war bis zur Rente im Jahr 1994 bei der Straßenmeisterei Dachau beschäftigt.

1955 führte Robert Englmann seine Agnes vor den Traualtar und war bis zu ihrem Tod im Jahr 2014 mit ihr glücklich verheiratet. Aus der Ehe gingen seine Töchter Beate, Gabi und Monika hervor.

Robert Englmann setzte sich jahrzehntelang für die Allgemeinheit in Sulzemoos ein. Von 1963 bis zur Gebietsreform im Jahre 1972 war er im Gemeinderat. 35 Jahre lang gab er das Kommando beim Maibaumaufstellen, er war Mitglied im Krieger- und Veteranenverein, im Gartenbauverein und bei den Stockschützen.

Am meisten aber hat Englmann den Sportverein Sulzemoos geprägt. Er war Gründungsmitglied im Jahr 1947 und bekleidete 26 Jahre als Funktionär einige Ämter in der Führung der Sportler. In seine vierjährige Amtszeit als erster Vorsitzender von 1963 bis 1967 fällt der Bau des ersten Fußballplatzes und des ersten Vereinsheimes. Auch später war er bei allen Bau- und Erweiterungsmaßnahmen beteiligt.

Mehr als zehn Jahre war Englmann als aktiver Fußballer eine Stütze der ersten Mannschaft und wurde vom Sportverein schon 1981 zum Ehrenmitglied ernannt. Der Bayerische Landessportverband überreichte ihm für seine Leistungen die Verdienstnadel in Gold.

Im Jahr 2010 wurde Englmann für seine Verdienste mit dem DFB-Ehrenamtspreis, gewissermaßen dem „Lebens-Oscar“, ausgezeichnet. Zudem war er 15 Jahre lang als Platzkassier und 36 Jahre lang als Platzwart tätig, ehe er 2013 vom Verein in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Doch auch danach war der Robert noch für seinen Verein da. Man konnte den rüstigen Rentner oft beim Rasenmähen oder anderen Tätigkeiten auf dem Sportgelände antreffen. „Die Arbeit macht Spaß und hält fit“, sagte er.

Vor einigen Jahren musste er trotzdem aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten, verlor dabei aber nie das Interesse an Sulzemoos und am Sportverein. Für die Mobilität sorgte dabei sein elektrobetriebenes Seniorenfahrzeug, mit dem er häufig um Sulzemoos unterwegs war. Eine Sache ist gewiss: Ohne Robert Englmann wäre der Sportverein mit Sicherheit nicht da, wo er heute ist.

CHRISTIAN STANGL

Der Gottesdienst

mit anschließender Beerdigung findet am kommenden Samstag, 12. Februar, um 10 Uhr in Sulzemoos statt.