Sulzemoos verbessert Ruftaxi-Angebot

Der Gemeinderat von Sulzemoos hat dem Landkreiskonzept für Ruftaxis einstimmig seine Zusage erteilt und: Er möchte das Angebot noch verbessern.

VON CHRISTIAN STANGL

Sulzemoos – „Unser Ruftaxi-System funktioniert gut und wird angenommen“, stellte der Sulzemooser Bürgermeister Johannes Kneidl in der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr fest. Ruftaxi-Linien verkehren zum MVV-Tarif in Zeitlagen mit geringerer Nachfrage, in denen keine MVV-Regionalbusse unterwegs sind.

In der Gemeinde Sulzemoos bietet die Linie 7320 Anschluss an die MVV-Regionalbuslinie 732 nach München-Pasing. Sie startete am 15. Dezember 2014 in einem dreijährigen Probebetrieb. Im Mai 2015 kam die Linie 7321 hinzu. Sie bietet Anschluss zum S-Bahnhof Maisach am späten Abend sowie am Wochenende. Finanziert werden diese Linien einerseits über einen Zuschuss vom Freistaat und andererseits über die beteiligten Kommunen. Auf die Gemeinde Sulzemoos entfallen dabei jährlich etwa 20 000 Euro.

Der Landkreis Dachau will den öffentlichen Nahverkehr verbessern und dazu unter anderem ein Bedarfsverkehrskonzept, sprich Ruftaxi-System, auf den Weg bringen. Hierzu wurde der Landkreis in elf Korridore aufgeteilt, in denen die Taxis verkehren. Die Gemeinde Sulzemoos mit den beiden bereits bestehenden Ruftaxi-Linien fällt dabei zusammen mit der Gemeinde Odelzhausen in den ersten Korridor. Die Grundversorgung auf Kosten des Landkreises sieht Betriebszeiten montags bis freitags von 5 bis 22 Uhr vor, samstags von 7 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

„Das heißt, die 20 000 Euro pro Jahr fallen zukünftig weg“, erklärte Johannes Kneidl. Aber: Wünschen sich Gemeinden Fahrten, die über diese Grundversorgung hinausgehen, werden sie ihnen in Rechnung gestellt. „In unserem Fall betrifft es hauptsächlich nächtliche Fahrten zwischen 22 und 0.30 Uhr. Das fordern wir schon seit langem“, so Kneidl. Für 23 Zusatzfahrten pro Woche entstehen Kosten in Höhe von 21 000 Euro. Da die Gemeinde Sulzemoos die beiden Linien im ersten Korridor gemeinsam mit der Gemeinde Odelzhausen bedient, ergeben sich jährliche Kosten von 10 500 Euro.

Für Kneidl liegt der Vorteil auf der Hand: „Die Ruftaxi-Linien sind für uns billiger als vorher, aber haben ein deutlich verbessertes Angebot mit einer komfortableren Buchungsmöglichkeit.“ Denn neben der bisherigen Anmeldung via Telefon kann der Kleinbus dann auch online über die MVV-App gebucht werden. Einziger Wermutstropfen: Das neue Angebot wird erst ab Dezember 2022 umgesetzt. Kneidl erläuterte auf Nachfrage von Markus Winter, dass die anderen Linien im Detail noch geplant werden müssen, dann folge die Ausschreibungsphase und im Anschluss hätten die Firmen wiederum eine gewisse Zeit, um beispielsweise Fahrzeuge zu beschaffen. Elfriede Heinzinger wies darauf hin, dass der Gemeinderat an Wochenenden auch Fahrten nach 0.30 Uhr gefordert hatte. „Das ist aus Kostengründen nur schwer umsetzbar“, entgegnete Kneidl. Um 1.30 Uhr morgens sei nicht mehr mit hohen Fahrgastzahlen zu rechnen.

Infos zum Ruftaxi

Detaillierte Informationen über die beiden Ruftaxi-Linien sind auf der Homepage der Gemeinde Sulzemoos zu finden unter: www.sulzemoos.de/ruf-taxi

