„Historischer Schritt“: Sechs Sozialwohnungen in Wiedenzhausen

Sechs neue Wohnungen: In der unteren Hälfte dieses Grundstücks soll im Rahmen des kommunalen Wohnungsbaus ein Mehrfamilienhaus nebst Parkplätzen errichtet werden. cst © cst

Die Gemeinde Sulzemoos steigt in den kommunalen Wohnungsbau ein. Als erstes Projekt soll im Neubaugebiet „Wiedenzhausen Süd“ ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen entstehen. „Das ist ein historischer Schritt“, sagte Bürgermeister Johannes Kneidl bei der Vorstellung des Projekts im Gemeinderat.

Sulzemoos – Errichtet werden soll das Gebäude, bei dem es sich um einen Baukörper mit zwei Vollgeschossen und Dachgeschoss handelt, auf einem etwa 1200 Quadratmeter großen Grundstück an der Nordostseite des Baugebietes. „Ursprünglich war im Bebauungsplan eine Bebauung mit einem Reihenhaus vorgesehen, von der jedoch wegen der anhaltenden großen Nachfrage zum Geschosswohnungsbau gewechselt wird“, erklärte Architekt Markus Kuntscher, der die Planungen anhand einer Beamer-Präsentation vorstellte.

Sechs Wohnungen mit Größen zwischen 53 und 85 Quadratmeter sollen errichtet werden. Die Planung sieht eine Zweizimmer-, vier Dreizimmer- und eine Vierzimmer-Wohnung vor. Die Brutto-Wohnfläche beträgt 426 Quadratmeter. Hinzu kommt noch ein kleines Nebengebäude mit einem Haustechnikraum und einer Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Alle Stellplätze befinden sich auf einem großen Parkplatz vor dem Gebäude, sodass keine Tiefgarage erforderlich ist und nur ein Drittel des Gebäudes unterkellert wird.

Bei der Vermietung will Sulzemoos das Heft in der Hand haben und an eine bestimmte Zielgruppe in Eigenregie vermieten. Die Kriterien dafür möchte der Gemeinderat im kommenden Jahr festlegen.

Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt ausschließlich über den Baukostenzuschuss des kommunalen Wohnraumförderungsprogrammes (siehe Kasten) und aus Eigenmitteln. „Das Grundstück gehört bereits der Gemeinde, und die übrigen Kosten können wir aus Rücklagen finanzieren“, erklärte Johannes Kneidl und hob die gute Zusammenarbeit mit der Förderstelle des Freistaates und mit der Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Dachau, die mit der Umsetzung der Maßnahmen betraut werden soll, hervor.

„Wir befinden uns jetzt in dem Verfahrensstand Machbarkeitsstudie, die förderfähig ist. Ansonsten handelt es sich nur um eine Art Vorentwurf“, betonte Markus Kuntscher. Details zur Bauweise, Dacheindeckung, Fassadengestaltung, Photovoltaikanlagen, Lüftung und Heizungsart stünden noch nicht fest. „Das ist noch alles offen“, so der Architekt.

„Es ist die Interessenlage von allen Seiten gut einflossen. Wir machen einerseits ein Projekt, das für uns gut ist, und andererseits bleibt alles im gesteckten Rahmen des Bebauungsplanes“, fand Johannes Kneidl.

Seitens der Gemeinderäte gab es Fragen und Anmerkungen zum Dachüberstand, der Gestaltung des Eingangsbereiches, zur Fensterform, zum Haustechnikraum sowie zur Bauweise. Während sich Vizebürgermeister Wolfgang Huber mit Hinweis auf den höheren Pflegeaufwand gegen eine Holzbauweise aussprach, plädierte Christian Huber dafür: „Wenn es ein Vorzeigeprojekt werden soll, dann sollten wir gerade in der jetzigen Zeit ein Zeichen setzen.“ Klaus Schäffler monierte, dass die Mieterkeller mit fünf Quadratmetern je Wohnung klein ausgelegt sind. Markus Kuntscher verwies darauf, dass es in den Wohnungen auch noch ausgewiesene Lager- und Stellflächen gibt.

Am Ende der einstündigen Projektvorstellung stimmte der Gemeinderat einhellig den Plänen des Architekturbüros zu und beschloss, bei der Regierung von Oberbayern einen Antrag auf das kommunale Wohnraumförderungsprogramm zu stellen. Christian Stangl

Kommunales Wohnraumförderungsprogramm Mit dem Kommunalen Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP) unterstützt der Freistaat Bayern die Gemeinden dabei, selbst bezahlbaren Wohnraum zu planen und zu bauen. Antragsberechtigt sind alle bayerischen Gemeinden. Sie müssen Eigentümer der geförderten Wohngebäude bleiben, können aber zur Umsetzung der Maßnahmen Dritte wie beispielsweise kommunale Wohnungsunternehmen beauftragen. Eine Weiterleitung der Mittel an Dritte, etwa an kommunale Wohnungsbauunternehmen, ist nicht möglich. Die Gemeinden können auch Projekte in interkommunaler Zusammenarbeit umsetzen. Die Bindungsdauer beträgt 20 Jahre. Gefördert wird der Bau von Mietwohnungen, der Umbau zu Mietwohnungen und die Modernisierung von Mietwohnungen. Die Förderung setzt sich zusammen aus einem Zuschuss in Höhe von 30 Prozent der förderfähigen Kosten sowie einem zinsverbilligten Darlehen der BayernLabo, einem Förderinstitut der Bayerischen Landesbank. Einen zehnprozentigen Eigenanteil müssen die Gemeinden selbst leisten, dieser kann auch in einem bereits im Eigentum der Gemeinde befindlichen Grundstück bestehen. cst

