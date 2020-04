Doppelter Überschlag

Fast zeitgleich haben sich am vergangenen Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der A 8 zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet.

Sulzemoos – Der erste Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung München kurz vor dem Parkplatz Fuchsberg. Dort kam ein Porsche-Fahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck von der regennassen Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und überschlug sich im angrenzenden Acker. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Verkehrsabsicherung beziehungsweise Bergung des Porsche waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sulzemoos und Odelzhausen im Einsatz.

Ein weiterer Unfall geschah fast zur selben Zeit mit fast dem selben Hergang in der entgegengesetzten Fahrtrichtung der A 8 nahe dem Eisolzrieder See. Auch dort kam ein Auto von der nassen Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun, überschlug sich und kam schließlich seitlich auf dem Dach in einem Graben neben der Autobahn zum Liegen. Zu diesem Unfall rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Feldgeding und Geiselbullach aus.

cst