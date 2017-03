Unfallflucht mit zwei Promille

Ein 56-jähriger BMW-Fahrer aus Sulzemoos hatte schon am Vormittag ordentlich Alkohol getrunken, saß am Steuer seines Autos, krachte in einen Zaun - und brauste davon.

Sulzemoos–Der Sulzemooser war am vergangenen Freitag am Steuer seines Autos in Ziegelstadel, Gemeinde Sulzemoos, unterwegs. Auf der Mörtlstraße kam er kurz nach der Ortseinfahrt nach rechts von der Straße ab, krachte in einen Zaun, beschädigte ein Rohr und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Fahrer des Wagens ausfindig gemacht werden, wie die Polizei mitteilte. Der 56-Jährige Unfallfahrer unterzog sich einem Atemalkoholtest: Das Ergebnis: zwei Promille. Der Führerschein des BMW-Fahrers wurde noch vor Ort sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

dn