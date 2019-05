Gerhard Hainzingerkandidiert nicht mehr

Kommunalwahl 2020

Gerhard Hainzinger wird im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren. Das gab der Sulzemooser Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung am Montagabend überraschend bekannt. Sein Nachfolger wird der Gemeinde hauptamtlich vorstehen – das beschloss das Gremium im Anschluss an Hainzingers Mitteilung.