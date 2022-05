Groß-Offensive in Sachen Defis

Defis sind für jeden einfach zu bedienen: Während der Schulung dürfen die Teilnehmer direkt selbst an Puppen den Einsatz üben. foto: christian stangl © christian stangl

Die Gemeinde Sulzemoos ist flächendeckend mit Defibrillatoren ausgestattet. „Die Handhabung der Geräte ist kinderleicht“, findet Bürgermeister Johannes Kneidl und hat Bürger-Schulungen organisiert. Bei der Auftaktveranstaltung in Sulzemoos war das Interesse groß.

VON CHRISTIAN STANGL

Sulzemoos – Manchmal entscheiden Minuten über Leben und Tod. Zum Beispiel beim Auftreten von Herzkammerflimmern, das Jahr für Jahr in ganz Deutschland in Tausenden von Fällen zum plötzlichen Herztod führt. Dann braucht es einen Defibrillator. Denn durch Stromstöße kann ein Defi Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern und -flattern beenden. Die Gemeinde Sulzemoos hat in allen Ortsteilen insgesamt fünf sogenannte Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) installiert. Damit können auch Laien bei einem plötzlichen Herzstillstand Leben retten. Denn die modernen Geräte sind für jeden einfach zu bedienen und führen den Anwender sprachgestützt durch die Reanimation.

Bei kostenlosen Schulungen in allen Ortsteilen können sich die Bürger jetzt über die Geräte informieren und sie auch gleich selbst ausprobieren und so Berührungsängste verlieren. Zur Auftaktveranstaltung waren 25 Interessierte ins Feuerwehrhaus Sulzemoos gekommen.

Michael Karlstetter, Ausbildungsleiter beim BRK-Kreisverband Dachau, zeigte auf kurzweilige und humorvolle Art, wie man im Notfall richtig reagiert. Neben der Funktionsweise des Defibrillators erklärte er auch, wie man sich verhält, wenn eine Person bewusstlos zusammenbricht oder man eine bewusstlose Person auffindet. Und natürlich konnten alle Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung die richtigen Handgriffe zur erfolgreichen Herz-Lungen-Wiederbelebung (Reanimation) unter Zuhilfenahme eines Defibrillators dann auch selbst üben.

„Jederzeit kann man in die Situation kommen, dieses Wissen zu benötigen. Nicht nur zu Hause, auch bei der Arbeit, beim Sport oder in der Freizeit“, weiß Johannes Kneidl. Wie lebensrettend Kenntnisse in Erster Hilfe und ein Defibrillator sein können, hatte sich erst vor drei Jahren gezeigt. Im Juli 2019 war auf dem Tennisplatz in Sulzemoos ein 62-jähriger Spieler zusammengebrochen und konnte von Teamkameraden und einer Zuschauerin erfolgreich reanimiert werden (wir haben berichtet). „Und in der vergangenen Woche konnte mit Hilfe eines Defibrillators in Einsbach einer Person das Leben gerettet werden“, berichtete Kneidl auf der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Erkennbar sind die Geräte an den grünen Wandbehältern, die mit „AED“ oder einem Herz-Symbol beschriftet sind. In Einsbach und Wiedenzhausen wurden Defibrillatoren an der Nordseite der Feuerwehrgerätehäuser angebracht. Im Ortsteil Orthofen befindet sich ein AED an der Nordseite vom Hauptgebäude der Pension Fried. In Sulzemoos wurden die Geräte an der Ostseite des Rathauses (großer Parkplatz) und an der Nordseite vom Sportheim (beim Parkplatz) angebracht. „Die Defis sind betriebsbereit und können jederzeit benutzt werden. Sie sind selbsterklärend“, betont der Rathauschef.

Weitere Schulungen

finden an folgenden Tagen jeweils von 19 bis etwa 21 Uhr statt: Montag, 23. Mai, Pension beim Wirt in Orthofen (Sankt-Helena-Straße 13); Mittwoch, 25. Mai, Feuerwehrhaus Wiedenzhausen (Orthofener Straße 2); Dienstag, 31. Mai, Feuerwehrhaus Einsbach (Brucker Straße 23 b). Alle Interessenten werden gebeten, sich per E-Mail an info@sulzemoos.de oder unter der Telefonnummer 0 81 35/30 29 70 anzumelden.