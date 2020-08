Fazit nach einem Monat: Ein bisschen mehr Tempolimit auf der A8 wäre besser

Seit einem Monat gilt auf der A 8 bei Sulzemoos in Richtung München Tempo 120. Polizei und Autobahnfeuerwehren haben erste Erfahrungen gemacht.

Auf der A8 bei Sulzemoos in Richtung München gilt seit einem Monat Tempo 120.

Die Polizei und Autobahnfeuerwehren haben erste Erfahrungen gemacht.

Doch es gibt Kritik daran, wo das Tempolimit gilt und weil es zeitlich begrenzt ist.

Sulzemoos/Odelzhausen – Autofahrer werden, wenn sie auf der A 8 in Richtung München flott unterwegs sind, und das sind viele, zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos jäh ausgebremst. Ab Kilometer 21,1 und bis Kilometer 15,1, das ist kurz nach dem Rastplatz Fuchsberg, gilt in der Zeit von 6 bis 20 Uhr Tempo 120. Die Beschränkung wurde lange diskutiert, von der Autobahndirektion Süd-Bayern in den Bereichen um Sulzemoos sowie zwischen den beiden Anschlussstellen Neusäß und Friedberg (hier in beiden Fahrtrichtungen) eingeführt und soll letztenendes für mehr Sicherheit auf den beiden unfallträchtigen Autobahnabschnitten sorgen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle bei Friedberg wurde jüngst eine 64-jährige Mercedes-Fahrerin mit 202 km/h geblitzt. Die Dame muss nun drei Monate auf ihren Führerschein verzichten und obendrein satte 1370 Euro Bußgeld überweisen. Die Dachauer Nachrichten haben nun Polizei und Feuerwehren um ein erstes Fazit gebeten, was den Bereich zwischen Odelzhausen und dem Fuchsberg angeht.

„Momentan können das wir noch nicht bewerten“

„Momentan können wir das noch nicht bewerten“, sagt Volker Rast, stellvertretender Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Es herrsche aufgrund der Corona- und Ferienzeit weniger Verkehr. „Und die Hauptprobleme für Unfälle, Stauenden und die tief stehende Sonne, fehlen momentan“, so Rast. Daher sei bislang noch nicht geblitzt worden. Aber: „Natürlich werden wir den Abschnitt überwachen“, sonst mache das Limit keinen Sinn.

„Bei uns gibt es bislang keine Änderungen von den Einsätzen her“, sagt Benjamin Küpper, zweiter Kommandant der Feuerwehr Odelzhausen. Fünf an der Zahl hatte seine Wehr in den vergangenen vier Wochen zu bewältigen. Ob bei den Unfällen überhöhte Geschwindigkeit die Ursache war, vermag Küpper nicht mit Sicherheit zu sagen. Lediglich einen A 8-Einsatz hatten die Kollegen aus Sulzemoos in den vergangenen Wochen. Kommandant Marcus Huber ist überzeugt, dass das Limit etwas bringt. Was genau, würden erst die kommenden Monate zeigen.

Tempo 120 sollte „rund um die Uhr gelten“

Dass das Tempolimit nur auf sechs Kilometern Länge in eine Fahrtrichtung gilt, sehen sowohl Küpper als auch Huber durchaus kritisch: „Sinnvoller wäre es, wenn sie es bis zur Beschränkung bei der Eschenrieder Spange durchgezogen hätten“, sagt etwa Küpper, und wenn es auch in Richtung Augsburg eines gäbe. Odelzhausens Kommandant Huber spricht noch die zeitliche Limitierung an: Tempo 120 sollte „rund um die Uhr gelten“, sagt er, denn er befürchtet, dass sofort nach 20 Uhr die Raserei beginnt.