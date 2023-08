51-Jähriger verliert auf A8 die Kontrolle über seinen Kombi ‒ Auto überschlägt sich

Schwer verletzt wurde der 51-jährige Fahrer dieses Hyundais, nachdem sich der Wagen auf der A 8 überschlug. © kbi

Ein 51-jähriger Mann ist bei einem Unfall auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos schwer verletzt worden.

Sulzemoos - Ein 51-jähriger Mann aus Dorfen ist am Sonntagfrüh bei einem Unfall auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos schwer verletzt worden. Nach Angaben der Kreisbrandinspektion Dachau sowie der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck wurden Feuerwehr und Rettungsdienst um 7.17 Uhr alarmiert. Der 51-Jährige war mit seinem Hyundai-Kombi in Fahrtrichtung München unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Dorfener die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug und am Wall neben der Fahrbahn zum Stehen kam.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht eingeklemmt, sondern nur eingeschlossen war. Er wurde von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam er mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg.

Neben der Personenrettung kümmerte sich die Feuerwehr um die Verkehrsabsicherung sowie die Fahrbahnreinigung. Die Autobahn musste für einige Zeit komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und Polizei die Feuerwehren Odelzhausen, Pfaffenhofen, Wiedenzhausen und Adelzhausen sowie die Kreisbrandinspektion.