Tödlicher Unfall auf A8: Für Motorradfahrer kommt jede Hilfe zu spät - Großaufgebot im Einsatz

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war bei dem Unfall auf der A8 am Donnerstagfrüh im Einsatz.

Langer Rückstau

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der A8 am Donnerstag ums Leben gekommen. Drei Pkw sowie ein Kleintransporter waren außerdem in den Unfall auf Höhe Wiedenzhausen involviert.

Update vom 20. Mai, 15 Uhr: Drei Autos, ein Kleintransporter und ein Motorrad waren in den schweren Verkehrsunfall involviert, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos auf Höhe von Wiedenzhausen ereignete.

Unfall auf der A8: BMW mit hoher Geschwindigkeit auf Autobahn unterwegs - Kollision mit Motorrad

Der Motorradfahrer, ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, wurde schwer verletzt und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck kann nach eigenen Angaben zur Unfallursache in dieser Ermittlungsphase noch keine seriösen Aussagen treffen.

+ Weitere drei Pkw sowie ein Kleintransporter waren an dem Unfall beteiligt. © cst

Klar ist bisher lediglich, dass ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg mit seinem BMW und ein 28-jähriger Mazedonier als Führer eines geschäftlich genutzten Kleintransporters der Marke Opel mit hoher Geschwindigkeit in Richtung München unterwegs waren, als sich der Verkehr leicht staute.

Der BMW befand sich hierbei auf der linken und der Opel auf der mittleren Fahrspur. Bei den folgenden Brems- und Ausweichversuchen kollidierte der BMW mit dem Motorrad, das sich auf der mittleren von drei Fahrspuren befand. Der Motorradfahrer wurde anschließend gegen die rechte Leitplanke geschleudert. Anschließend prallte der BMW noch in den Golf einer 55-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg, die hier durch leichte Verletzungen erlitt.

Landkreis Dachau: Tödlicher Unfall auf der Autobahn - Polizei vernimmt Zeugen und Beschuldigte

Zufällig war ein Rettungswagen des BRK vor Ort. Die besatzung leitete bei dem Motorradfahrer sofort nach dem Unfall Reanimationsversuche ein – jedoch leider vergeblich. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft München II beauftragte ein unfallanalytischen Gutachten. Ferner werden aktuell Zeugen und Beschuldigte durch die zuständige Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck vernommen. Laut Polizei sei damit zu rechnen, dass sich durch diese umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen in den kommenden Tagen ein tragfähiges Gesamtbild zur Unfallursache ergibt.

Schlimmer Unfall auf der A8: Feuerwehr schirmt Unfallstelle mit mobilem Sichtschutz ab

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wiedenzhausen, Sulzemoos, Odelzhausen und Adelzhausen sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr schirmte einen Teil der Unfallstelle mit einer mobilen Sichtschutzwand vor neugierigen Blicken ab.

Durch die umfangreichen Rettungs- und Ermittlungstätigkeiten musste die A8 in Fahrtrichtung München bis 11.15 Uhr komplett gesperrt werden. Es kam zu einem erheblichen Rückstau bis nach Dasing.

+ Für den Fahrer dieses Motorrads kam jede Hilfe zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. © cst

Ursprünglicher Artikel:

Wiedenzhausen – Auf der Autobahn A8 hat sich am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos auf Höhe von Wiedenzhausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Beteiligt waren drei Pkw, ein Kleintransporter und ein Motorrad. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Schwerer Unfall auf A8: Drei Pkw, Kleintransporter und Motorrad beteiligt

Der Fahrer des Kleintransporters wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Weitere Infos zur Anzahl der Verletzten bzw. zur Schwere und zum Unfallhergang folgen.

+ Zum Schutz vor Gaffern errichtete die Feuerwehr eine Sichtschutzwand. © cst

Unfall auf A8: Feuerwehren, Rettungsdienst und Hubschrauber im Einsatz

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wiedenzhausen, Sulzemoos, Odelzhausen und Adelzhausen sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr schirmte einen Teil der Unfallstelle mit einer mobilen Sichtschutzwand vor neugierigen Blicken ab.

Auf der Autobahn A8 kam es zu einem erheblichen Rückstau bis nach Dasing. cst

