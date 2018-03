Unfall in der Kreuzung

Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall in Sulzemoos am Sonntagvormittag gefordert.

Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall in Sulzemoos am Sonntagvormittag gefordert.

Eine aus Richtung Wiedenzhausen kommende Polo-Fahrerin hatte gegen 10.45 Uhr am nördlichen Ortsausgang von Sulzemoos in die untere Lindenstraße einfahren wollen. Dabei übersah sie beim Überqueren der Staatsstraße 2054 jedoch einen Audi A1 mit Kitzbüheler Kennzeichen. Der Audi, in dem sich ein Ehepaar befand, war in Richtung Bogenried unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden. Die Folge: Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Polo wurde über die Kreuzung geschleudert und kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Die Polo-Fahrerin und die Beifahrerin des Audi erlitten leichte Verletzungen und mussten per Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

cst