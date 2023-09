Mit über 100 km/h durch Sulzemoos und Wiedenzhausen: 33-jähriger Toyota-Fahrer flüchtet vor Polizei

Die Polizei wollte einen Toyota-Fahrer kontrollieren. Auf die Anhaltesignale reagierte der Fahrer mit einer Erhöhung der geschwingiskeit. © MM-Archiv

Eine Verfolgungsjagd rund um das Gewerbegebiet Sulzemoos war die Folge einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen. Schließlich setzte der Toyota-Fahrer die Flucht zu Fuß fort - ohne Erfolg.

Sulzemoos - Eine Verfolgungsjagd rund um das Gewerbegebiet Sulzemoos war die Folge einer Verkehrskontrolle am Sonntag Früh. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilte, wollte eine Polizeistreife gegen 5.20 Uhr einen blauen Toyota mit Augsburger Zulassung im Gewerbegebiet an der A 8 kontrollieren.

Die Anhaltesignale der Polizeistreife quittierte der Fahrer des Toyotas mit einer deutlichen Erhöhung der Geschwindigkeit. Auf der Flucht durchquerte der 33-Jährige aus dem Landkreis Augsburg die Orte Sulzemoos und Wiedenzhausen mit einer Geschwindigkeit von deutlich über 100 km/h. Durch das skrupellose Fluchtverhalten, insbesondere durch das wiederholte Missachten von Vorfahrtsregeln, lag laut Polizei zumindest eine abstrakte Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sowie der vier Mitfahrer vor, mit denen sich der Fahrer auf der Rückreise von einem Ausflug ins Münchner Nachtleben nach Augsburg befunden hatte. Nach mehreren Kilometern Flucht hielt das Fahrzeug plötzlich in der Joseph-von-Fraunhofer-Straße in Sulzemoos, und der Fahrer suchte sein Glück in einer Flucht zu Fuß, die die Polizeibeamten nach wenigen Metern vereiteln konnten. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Wie eine erste Befragung des aus Westafrika stammenden Mannes ergab, hatte er in Deutschland nie eine Fahrerlaubnis erworben, was letztlich auch der Grund für den Fluchtversuch gewesen sein dürfte. Nun muss er sich vermutlich neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis auch wegen Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennenverantworten.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck weist vor dem Hintergrund des Vorfalls darauf hin, dass ausländische Führerscheine grundsätzlich sechs Monate vor Ablauf umgeschrieben werden müssen, sofern ein Wohnsitz im Inland vorliegt.

dn