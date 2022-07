Viel Lob für die Nachbarschaftshilfe - Verein stellt sich in Gemeinderatssitzung vor

Paul Schmid konnte bereits während der Sitzung einen kleinen Erfolg verbuchen, denn einige Gemeinderäte unterschrieben noch während seines Vortrages spontan den Aufnahmeantrag. © cst

Sulzemoos – Seit 16 Jahren engagiert sich die Nachbarschaftshilfe Sulzemoos – meistens im Stillen – zum Wohle der Bürger aus der Gemeinde Sulzemoos. Doch viele kennen den gemeinnützigen Verein gar nicht.

Um das zu ändern, hat der Vorsitzende Paul Schmid jetzt dessen Arbeit bei der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Gegründet wurde der Verein im Jahr 2006, während der Dorferneuerung in Wiedenzhausen. „Wir hatten damals zwar jemand, der sich um die Straßen kümmert, aber es wurde noch jemand gesucht, der sich der Menschen annimmt. Das führte zur Gründung der Nachbarschaftshilfe“, so Paul Schmid, der seit Vereinsgründung als Vorsitzender fungiert.

„Unser Ziel ist es, Leute, die Hilfe brauchen, mit Leuten, die Hilfe anbieten, zusammenzubringen“, erklärt Schmid. Daher habe man Fragebögen verteilt und es habe sich gezeigt, dass doppelt so viele Leute Hilfe anbieten wie benötigt wird. „Wir sind also eine sehr soziale Gemeinde“, folgert er daraus.

Derzeit 100 Mitglieder

Der Verein, der derzeit rund 100 Mitglieder aufweist, finanziert sich zu jeweils einem Drittel aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden von Firmen und Privatpersonen sowie dem Zuschuss durch die Gemeinde. Neben Fahrten zum Arzt organisiert die Nachbarschaftshilfe gemeinsame Einkaufs- und Kaffeefahrten für Senioren. Es ist wichtig, dass ältere Leute als geschlossene Gruppe etwas unternehmen können und das ohne Zeitdruck“, findet Paul Schmid. Der Verein vermittelt aber auch Babysitter, Schüler-Nachhilfe, Übernahme von Gartenarbeit und hat die Gründung von Nachbarschaftshilfen in anderen Gemeinden unterstützt. Es gibt aber auch Leute, die nur ihr Herz ausschütten möchten und jemanden zum Zuhören brauchen“, erklärt Schmid.

Auch Ukraine-Flüchtlingen geholfen

Heidemarie Stumpferl, die als Ansprechpartnerin und Organisatorin fungiert, hört sich dazu alle Sorgen und Nöte von Betroffenen an. Darüber hinaus hat die Nachbarschaftshilfe verschiedene Informationsabende beispielsweise zu den Themen Autofahren im Alter, Erbrecht sowie Kriminalitätsaufklärung für Alt und Jung organisiert.

In der Anfangszeit der Corona-Maskenpflicht beschaffte die Nachbarschaftshilfe zusammen mit der Gemeinde Stoff und Gummiband für Behelfsmasken. Insgesamt zehn Damen aus allen Gemeindeteilen stellten damit ehrenamtlich über 750 Masken her, die gratis verteilt wurden.

Auch Ukraine-Flüchtlingen hat die Nachbarschaftshilfe bereits geholfen. In Sulzemoos haben 13 Personen Zuflucht gefunden, in Einsbach drei. Neben der Abwicklung von Spendensammlungen organisierte der Verein in den Pfingstferien für neun Kinder einen Besuch im Tierpark von Augsburg. „Dabei haben wir eine gute Vernetzung zwischen den Flüchtlingen in Sulzemoos und Einsbach erreicht und konnten auch noch eine Übersetzerin für uns gewinnen“, freut sich Schmid.

Bürgermeister Johannes Kneidl fand nur lobende Worte für die Arbeit der Nachbarschaftshilfe: „Hinsichtlich der Ukraine-Flüchtlinge seid Ihr sozusagen unser Helferkreis. Ihr helft im Stillen und erreicht mit geringen finanziellen Mitteln einen maximalen Erfolg. Ihr könnt stolz darauf sein, dass das über viele Jahre konstant so funktioniert, das verdient Anerkennung“, so der Rathauschef unter dem Applaus der Gemeinderäte.

Obwohl der Verein solide aufgestellt ist, würden sich Paul Schmid und sein Vorstand über neue Mitglieder freuen. Aktive oder passive Mitgliedschaft ist ab einem Jahresbeitrag von 18 Euro möglich. Einen Aufnahmeantrag sowie weitere Informationen zur Nachbarschaftshilfe gibt es im Internet unter www.nachbarschaftshilfe-sulzemoos.de.

Christian Stangl