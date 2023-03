Viel Theater um ein Einfamilienhaus in Einsbach

Von: Thomas Zimmerly

Nur zwei Liegestühle sind auf dem Grundstück 549/3 zu sehen, aber kein Haus. © Thomas Zimmerly

Um die Bebauung eines Grundstücks in Einsbach gibt es seit Monaten eine heftige Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde und der Bauwerberin.

Einsbach – Melanie Trinkl ist schon lange weg aus Einsbach. Die 49-Jährige hat ihren Lebensmittelpunkt in der Nähe von Rosenheim. Aber sie hat ihr Elternhaus samt landwirtschaftlichem Gebäude in ihrem Heimatort vom Vater geerbt, es legal abreißen lassen und möchte nun auf dem rund 1000 Quadratmeter großen Grundstück, das von der Brucker Straße und dem Selacher Weg eingerahmt wird, ein neues Haus samt Keller, Einliegerwohnung und Doppelgarage errichten. Keine große Sache, dachte sie. Doch das Projekt gestaltet sich schwierig. Trinkl meint, sie werde von der Gemeinde „genötigt und erpresst“!

Bauamt teilt mit, dass ein Teil der Grundstücks abgetreten werden soll

Der Vorhang zum Theater um das Flurstück 549/3 hebt sich im Mai 2022, als Trinkl vom Bauamt der Gemeinde erfährt, dass beim Asphaltieren des Selacher Wegs vor rund 20 Jahren ein Teil ihres Grundstücks – es geht um 20 Quadratmeter – überbaut wurde, „wovon ich nichts gewusst habe“, sagt Trinkl.

„Damit mein Bauvorhaben genehmigt wird, teilte mir das Bauamt mit, dass ich von meinem Grundstück entlang des Selacher Weges Grund abtreten müsste“, behauptet die Bauwerberin. Die Abtretung sei obligatorisch. Zehn Euro pro Quadratmeter war die Gemeinde bereit zu zahlen. Weil der Bodenrichtwert ihres Grundstücks, also der Wert für einen Quadratmeter unbebauten Bodens, auf 750 Euro taxiert wird, verweigerte Trinkl die Abtretung und verlangte stattdessen „ein vernünftiges Angebot von der Gemeinde“.

Bebauungsplan beschlossen und Bauantrag abgelehnt

Am 15. Juli 2022 reicht sie ihren Bauantrag ein, der am 12. September 2022 auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung kommt. Wie die Dachauer Nachrichten seinerzeit berichteten, ging dort alles „ruckzuck“. Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet „Erweiterung Am Seelacher Weg“, der neben dem Grundstück 549/3 noch einige weitere umfasst, verhängte eine Veränderungssperre für das Grundstück 549/3 und lehnte den Bauantrag ab. Seitens der Gemeinderäte gab es zu den Beschlüssen „weder Einwände noch Fragen“ – so stand es in den Dachauer Nachrichten.

Begründet wurden die Beschlüsse einmal damit, dass im Bereich der Brucker Straße eine sogenannte Anbauverbotszone gelte. Zudem sei eine von Trinkl geplante zweite Zufahrt zum neuen Haus über den Selacher Weg nicht möglich. „Mit der neuen Überplanung soll eine maßvolle Nachverdichtungsmöglichkeit überprüft und die Erschließung der nachzuverdichtenden Bereiche geregelt werden“, sagte Bürgermeister Johannes Kneidl in der Sitzung.

Nun ist es aber so, dass die Brucker Straße als Ortsdurchfahrtsstraße eine Staatsstraße ist. Auf Nachfrage erklärt das zuständige Staatliche Bauamt Freising, dass dort keine Anbauverbotszone existiert. Weiter soll das neue Haus bewusst so aussehen wie das alte Haus – bis auf einen kleinen Teil der Fenster. Warum die Nachverdichtung überprüft werden soll, ist Trinkl ein Rätsel.

Nachfragen der Dachauer Nachrichten bei zahlreichen Gemeinden im Landkreis Dachau ergaben, dass Abtretungen von Grundstücken im Zusammenhang mit Bauvorhaben vorkommen, obligatorisch sind sie keineswegs. Bei Abtretungen werden zwar keine Baulandpreise gezahlt, vielerorts bieten Kommunen jedoch deutlich mehr als zehn Euro pro Quadratmeter.

Rechtsanwalt findet Begründung für Veränderungssperre dürftig

Die Begründung der Gemeinde für den Erlass der Veränderungssperre ist laut Trinkls Anwalt Rüdiger Götz „sehr dürftig“. Er erwägt daher mit einer Normenkontrollklage dagegen vorzugehen. Denn: „Ich weiß nicht, wo die Gemeinde hin will mit ihrem Bebauungsplan. Ich habe das Gefühl, er wurde gemacht, um dieses eine Bauvorhaben zu verhindern“, so Götz.

Der Anwalt erinnert an eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts München vom 3. März 2023, das die Veränderungssperre, die die Gemeinde gegen einen Grundstückseigentümer an der Brucker Straße in Einsbach erlassen hatte, für unzulässig erklärte. In der Begründung heißt es: „Eine Veränderungssperre ist unzulässig, wenn sich der Inhalt der beabsichtigten Planung noch in keiner Weise absehen lässt, wenn die Gemeinde lediglich beschließt zu planen oder wenn die Gemeinde nur das städtebaulich Unerwünschte feststellt.“

Abtretung keineswegs obligatorisch: das Grundstück 549/3 an der Ecke Selacher Weg/Brucker Straße. © MM

Bürgermeister Kneidl, der die Kommunikation mit Trinkl als „schwierig“ bezeichnet, wehrt sich dezidiert gegen die Vorwürfe. Es gebe vielerorts in der Gemeinde ähnliche Grundabtretungen, die völlig unproblematisch erfolgten. Obligatorisch seien sie allerdings auch in der Gemeinde Sulzemoos keineswegs. „Wir behandeln dabei alle gleich“, so Kneidl. Und: „Ein Haus mit zwei Zufahrten haben wir noch nie genehmigt.“ In dem Bereich rund um das Flurstück 549/3 gebe es viele kleine Einfamilienhäuser. Und so mancher Eigentümer dort habe Bauwünsche. „Und das regeln wir besser mit dem Bebauungsplan“, so Kneidl. Was schließlich die Nachverdichtung angeht, da verweist der Bürgermeister auf die Lage des von Trinkl gewünschten Hauses. Es sei so geplant, dass daneben ein weiteres Haus passe.

Die Verwaltung arbeitet laut dem Gemeindeoberhaupt derzeit an dem Bebauungsplan, „aber das dauert halt seine Zeit“. Ist das Verfahren abgeschlossen und passt der Bauplan, „dann kann Melanie Trinkl ihr Haus bauen“.

