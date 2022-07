Lena Dürr und Ilse Aigner berichten von der Freude an ihrem Beruf

Die Freude an ihrem Beruf war der Skirennläuferin Lena Dürr (Mitte) anzumerken, als Claudia Huber (links) und Ramona Fruhner sie dazu befragten.

Sommerempfang der Frauenunion Dachau und Fürstenfeldbruck

Skirennläuferin Lena Dürr und Landtagspräsidentin Ilse Aigner waren zu Gast auf Gut Schloss Sulzemoos.

Sulzemoos – Unter dem Motto „ambitioniert, erfolgreich, weiblich“ hatten die Kreisverbände der Frauenunion (FU) Dachau und Fürstenfeldbruck am Freitag zu ihrem ersten Sommerempfang ins Gut Schloss Sulzemoos geladen. Prominente Gäste waren Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Skirennläuferin Lena Dürr.

Bisher hatten sie getrennt von einander und jeweils am Jahresanfang zum Empfang geladen. Weil es solche Veranstaltungen aber sehr viele gebe, seien sie nichts Besonderes mehr, sagte Ramona Fruhner, Vorsitzende des Dachauer FU-Kreisverbands. Im letzten Sommer sei dann die Idee eines gemeinsamen Sommerempfangs entstanden. Damit, hoffte die Brucker Vorsitzende Claudia Huber, seien sie auch in Bezug auf Corona „auf der sicheren Seite“.

Bei blauem Himmel und Sonnenschein rund 100 Gäste gemütlich zusammen und kamen schnell miteinander ins Gespräch. Auch zahlreiche Vertreter der Politik, darunter die Landräte beider Landkreise, Stefan Löwl und Thomas Karmasin, die Landtagsabgeordneten Bernard Seidenath und Benjamin Miskowitsch, waren der Einladung gefolgt.

Zu Gunsten einer lockeren, sommerlichen Atmosphäre hatten die Organisatorinnen auf lange Ansprachen verzichtet und befragten ihre beiden Ehrengäste, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Skirennläuferin Lena Dürr, in Interviewform über Leben und Werdegang. Ilse Aigner erzählte sehr offen über ihre Erfahrungen im politischen Alltag. Als berührendste und prägendste Ereignisse hat die CSU-Politikerin das Zugunglück von Bad Aibling 2016 in Erinnerung sowie den EHEC-Skandal im Jahr 2011, bei dem damals 54 Menschen ihr Leben verloren. Wochenlang sei mit viel „kriminalistischem Gespür“ nach der Ursache gesucht worden. „Das war sehr prägend, weil man sich so hilflos fühlt“, erinnerte sich die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin.

Dass ein Leben in einer solch führenden Position auch Schattenseiten hat, gab Ilse Aigner offen zu. In Zeiten der modernen Medien komme es immer häufiger zu bösartiger verbaler Angriffe. Dennoch mache es ihr nach wie vor Freude, aktiv für die Demokratie zu kämpfen. Das sei gerade heute wichtiger denn je.

Die Freude am Beruf war auch der Skirennläuferin Lena Dürr in ihrem Interview anzumerken. Obwohl sie nun schon seit 15 Jahren im Profisport aktiv sei, empfindet die 30-Jährige es immer noch als Privileg, ihre Leidenschaft ausleben zu können. Auch wenn „der Papa das am Anfang gar nicht wollte“, weil er als ehemaliger Skirennläufer von der Härte des Berufes wusste.

Nach Doping gefragt, erklärte Lena Dürr, Skifahren sei eine so komplexe Sportart, dass Doping Gott sei Dank keine Rolle spiele. Auch in der Dopingkontrolle hätten die modernen Medien Einzug gehalten. Über eine App auf ihrem Handy werde ständig überwacht, wo sie sich aufhalte. Kontrollen gäbe es nicht nur bei den Wettkämpfen, sondern das ganze Jahr über: „Egal ob im Urlaub oder daheim. Sie wissen immer, wo ich bin und können jederzeit vorbeikommen.“

Die schönsten Momente ihres Sportlerlebens seien die, wenn sie ohne Sponsorenkleidung einfach als Privatperson zum Skifahren gehen könne: „Das holt mich wieder zurück und zeigt mir, warum ich das mit dem Profisport mache“, so Lena Dürr.

Das „lockere Format“ dieses Sommerempfangs lobte die Landtagspräsidentin besonders. Das sei es, was die Politik brauche, um attraktiv zu werden. Als alle ihr Glas zum Tost auf „uns Frauen“ erhoben, wurden aber auch die Männer nicht vergessen, „die uns unterstützen“. Dabei prostete Ramona Fruhner besonders ihrem Mann Markus zu, der an diesem Abend die Tontechnik übernommen hatte, und Emanuel Staffler, der seine Frau, Katrin Staffler (MdB), vertrat. Sie hatte aufgrund wichtiger Abstimmungen in Berlin kurzfristig absagen müssen. „Also sehen Sie mich heute Abend hier in der Prinz-Philip-Rolle“, meinte Staffler augenzwinkernd.

Am Ende der Veranstaltung kann man davon ausgehen, dass die beiden FU-Kreisverbände ihr Vorhaben in die Tat umsetzen werden und dem Sommerempfang in Zukunft einen festen Platz im Terminkalender der Landkreispolitik geben werden.

Anita Bartling